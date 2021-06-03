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2021中国—东盟媒体合作论坛举行

2021年06月03日08:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月2日电  （记者暨佩娟、宋亦然）2021中国—东盟媒体合作论坛2日以线上线下相结合方式举行。论坛由中国外文局、中国—东盟中心主办，来自中国和东盟10国的官员、专家学者和媒体、智库代表围绕“三十而立——开启中国—东盟合作共赢新篇章”主题进行交流。

　　今年是中国和东盟建立对话关系30周年。中国外文局局长杜占元表示，媒体领域的交流合作在促进双边关系发展、增进文明交流互鉴方面扮演着重要角色。希望中国—东盟双方媒体深化合作内容、拓展合作领域、创新合作模式，为维护中国—东盟关系持续稳定发展、构建中国—东盟命运共同体贡献更多智慧与力量。

　　东盟秘书处副秘书长康富表示，今年是东盟—中国可持续发展合作年，双方战略伙伴关系将在各方面焕发出新的生机。

　　老挝驻华大使坎葆·恩塔万表示，媒体作为双方主要信息沟通渠道和信息来源，在社会、经济、文化等各领域合作中发挥了重要作用。媒体应利用现有有效机制，为东盟—中国的经济合作提供更大助力。

　　菲律宾总统新闻事务办公室部长助理阿赛纳表示，疫情之下，经贸领域合作艰难，我们应尽可能地运用技术来推进新常态，分享新倡议，开启新的合作模式。

　　“中国—东盟关系已成为亚太区域合作中的成功典范。”中国—东盟中心秘书长陈德海表示，希望双方媒体进一步讲好中国—东盟合作共赢故事，助力中国—东盟政策沟通和发展规划对接，进一步深化拓展媒体合作。

　　论坛上，参会嘉宾共同见证了《中国关键词：新时代外交篇》中英对照版图书发布。


　　《 人民日报 》（ 2021年06月03日 03 版）
(责编：岳弘彬、胡永秋)

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