新华社安卡拉6月2日电（记者郑思远 施洋）土耳其里拉1日晚在土总统埃尔多安呼吁降息后，大幅下跌至历史新低。

埃尔多安1日晚接受土耳其国家电视台新闻频道采访时表示，降低利率为当务之急。他认为降低利率将减轻投资负担，期待在7月和8月降息。

随后，土耳其里拉对美元汇率下跌逾3%，至1美元兑换8.77里拉，创历史新低。汇率在2日开盘时有所回升，至1美元兑换8.67里拉。

此前，土央行将基准利率大幅提高至19%，以应对不断上升的通货膨胀。据土耳其统计局数据，土耳其4月通胀率达17.14%。而埃尔多安一直要求土央行实行低利率，助力国家经济从新冠疫情冲击中恢复。

今年3月上任的央行行长沙哈普·卡夫奇奥卢支持低利率。他在上任后表示，应降低融资成本，推动宏观经济稳定和可持续增长，增加投资、生产、出口和就业，进而实现通货膨胀的下降。

近年来，土耳其政局不稳，经济发展受到影响。同时，受土美关系恶化影响，土耳其爆发汇率危机，加之受新冠疫情暴发影响，土耳其里拉对美元汇率与2018年年初相比贬值逾50%。

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