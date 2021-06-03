本报北京6月2日电 （记者严冰）记者从中国国家林业和草原局获悉，第三次中国—中东欧国家林业合作高级别会议今天召开并通过《中国—中东欧国家关于林业生物经济合作的北京声明》。《北京声明》指出，中国和中东欧国家将进一步加强林业合作协调，促进林业生物经济发展，为缓解气候变化，实现《联合国森林战略规划（2017—2030年）》全球森林目标和可持续发展目标作出贡献。

据介绍，此次会议是落实今年2月中国—中东欧国家领导人峰会成果的具体行动，会议主题为“森林和林业产业在生物经济中的重要作用”。

中国国家林业和草原局局长关志鸥在致辞中指出，发展生物经济，推动绿色低碳循环发展，是实现可持续发展的必然选择，也是国际社会的共同期待。中国政府全力推动生态文明建设，实施重点生态工程，科学开展大规模国土绿化行动，森林资源持续增长，森林面积达到2.2亿公顷，森林覆盖率达到23.04%，有力改善了中国生态环境，也为维护全球生态安全作出了积极贡献。

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