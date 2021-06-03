新华社北京6月2日电（记者温馨）今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。在2日结束的中俄智库高端论坛上，与会中俄人士表示，条约在当前国际形势下仍具现实意义，双方应深挖中俄各领域合作潜力，开辟更广阔合作空间。

为期两天的中俄智库高端论坛由中国社会科学院和俄罗斯国际事务委员会联合主办，通过线上线下方式在北京、莫斯科举行。中俄高级外交官、知名学者围绕“中国与俄罗斯：新型大国关系的典范”“后疫情时代中俄合作的优先方向：贸易、科技与金融”“思想库交流合作：中俄关系发展新动力”等议题进行深入交流。

中国社会科学院院长谢伏瞻说，面对新冠肺炎疫情大流行和世界百年未有之大变局，中俄相互坚定支持、紧密合作，诠释了两国新时代全面战略协作伙伴关系的深刻内涵，树立了国家间关系的典范。《中俄睦邻友好合作条约》确立的世代友好理念和新型国际关系原则在双边关系发展中得到忠实践行和充分彰显。中俄始终坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，成为推动国家关系民主化、维护世界和平稳定和发展繁荣的中坚力量。

俄罗斯国际事务委员会主席伊戈尔·伊万诺夫说，20年来，以条约为依托，双边关系实现了质的飞跃，处于历史最好时期和最高水平，成为睦邻、互利、平等合作的典范。当前，两国完全有条件继续开展各领域双边合作，并有效维护各方利益，推动构建更加公正合理的国际新秩序。

中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志说，中俄新时代全面战略协作伙伴关系具有强大的发展韧性和持续的合作动力，具有全面、牢固、坚韧、成熟等新特征。条约的签署不仅助推两国合作的不断深化，也扩大了两国合作的空间领域。

目前，中俄双方已商定将《中俄睦邻友好合作条约》延期，并赋予其新的时代内涵。俄罗斯高等经济大学教授谢尔盖·卢贾宁认为，条约应超越双边合作范畴，成为维持全球和地区平衡的工具。条约的延期将进一步深化两国合作，也有望给更多国家带来机遇。

论坛期间正式发布了由中国社会科学院与俄罗斯国际事务委员会共同组织编撰的《庆祝<中俄睦邻友好合作条约>签署20周年文集》。文集分别以中文、俄文在中国和俄罗斯出版，深入阐释了条约的历史背景、时代价值，全面总结了中俄关系发展的经验，为中俄关系不断育先机、开新局建言献策。

(责编：胡永秋、杨光宇)