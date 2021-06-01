志愿者在活动现场合影。周翰博 摄

人民网努尔苏丹6月1日电 （记者周翰博）当地时间1日上午，亚洲相互协作与信任措施会议(以下简称“亚信会议”)林荫小径奠基仪式在位于哈萨克斯坦首都努尔苏丹的总统公园举行。27个成员国及观察员国的代表出席活动，并共同栽种纪念林。

亚信会议秘书处执行主任海拉特·萨雷拜在致辞时表示，今年恰逢哈萨克斯坦独立30周年，亚信会议也即将于明年迎来成立30周年纪念日。在这个重要的历史时刻举行本次活动具有特殊的意义。近30年来，亚信会议不断发展壮大，已经成为各国寻求解决各类棘手问题的重要平台。亚信会议致力于通过制定和实施军事政治、新威胁新挑战、经济、环境、人文等五大领域的信任措施，加强成员国安全、经济、社会和文化方面的交流与合作。植树活动是各国携手努力，共同改善地球生态环境的具体举措，也是亚信会议坚持的理念。

哈萨克斯坦环境组织协会理事会主席阿依古丽·索洛维耶娃表示，林荫小径的铺设对首都努尔苏丹的绿化发展作出了重要贡献。活动有助于民众感受到实实在在的信任。

哈萨克斯坦环保组织代表、外交使节及青年志愿者等参加了此次活动。

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