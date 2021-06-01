人民网里约热内卢6月1日电 （记者吴杰）1日，首届哥伦比亚牛年自行车生肖装饰大赛线上颁奖盛典成功举办。中国驻哥伦比亚大使蓝虎，特约嘉宾、杜克总统夫人胡里亚娜，哥体育部部长路塞纳，中国工程院院士、VR中国荣誉主任赵沁平教授，哥各界嘉宾与参赛选手及民众5000多人出席了线上颁奖活动。

蓝虎大使表示，自行车运动是哥伦比亚的金色名片，全民健身的自行车流是哥伦比亚一道亮丽的风景线，中国也曾享有“自行车王国”的美誉。这次大赛，既是中华传统生肖文化与哥伦比亚自行车运动的巧妙结合，也是东西方文化的华丽融合，是两国民众携手抗疫、共克时艰的最美写照。此次参赛选手大多为青少年，相信在儿童节举办的这一特殊盛典，将永远铭刻在中哥青少年的心中。

路塞纳表示：“历经全球疫情的洗礼，我们更加清醒地认识到保护自然、强身健体的重要意义，更加珍爱自行车这种绿色环保、温馨和睦的健身方式。相信自行车生肖装饰设计大赛，一定会在青少年心中播撒中哥世代友好的火种，进一步深化两国体育文化交流。”

经过长达四个月的观众网上热评及定评，阿丽娜·罗洽创作的“多彩之牛”，以最高人气喜夺成人组桂冠。约翰·吉梅内斯的“创意之牛”，用中哥两国红黄国旗颜色和“哥中友谊长存”“新年快乐”书法，巧妙地将一辆普通自行车设计成了“牛年彩车”，其与维维安娜·桑切斯选送的“多彩之牛”，荣获成人组二等奖。弗朗西斯科·法杜尔的“激情之牛”荣获成人组三等奖。

年仅两岁的胡安·迭戈从小耳濡目染游轮船长爸爸带来的中国传说，以“最萌小牛”赢得青少年组一等奖。

大赛优秀作品将在伊瓦格、库库塔等地中国文化节及40所大学文化周上“云巡展”。

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