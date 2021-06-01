人民网约翰内斯堡5月31日电 （记者邹松）当地时间5月31日12时18分，由中国中铁资源集团与中国电建海投公司投资，中铁资源中刚建设有限公司建设管理的刚果（金）布桑加水电站正式下闸蓄水。这标志着经过近四年的艰苦建设，刚果（金）在建最大水电站进入投产发电的准备阶段，为今年9月30日实现首台机组发电迈出关键一步。

布桑加水电站位于刚果河上游的卢阿拉巴河上，装机容量240兆瓦,最大坝高141.5米，坝身布置有两个泄洪底孔，两个溢流表孔。大坝主体混凝土浇筑总方量达62万立方米，年发电量13.20 亿千瓦时，占刚果（金）总发电量的10%，是该国在建最大基础设施项目，总投资6.56亿美元，特许经营期30年，全部采用中国标准、中国设计、中国设备、中国监理、中国施工建设。投产发电后，将对卢阿拉巴省中资矿山用电起到根本保障作用，不仅可以弥补刚果（金）国家电力缺口，大力促进当地工业及社会经济发展，显著提高该国矿山产能特别是当地阴极铜深加工能力，而且剩余电能投入民用后将进一步改善当地居民用电紧张局面，提升人民生活水平，为进一步深化中刚互利合作和推动中非传统友好发挥典型示范作用。

根据工程总体设计规划，库区蓄水共分三个阶段。第一阶段导流洞下闸，坝前水位抬升至820米高程左右，保持两个底孔敞泄；第二阶段底孔闭门，蓄水至870米死水位，具备发电条件；第三阶段蓄水至882米正常蓄水位，达到高水位运行。本次下闸蓄水为第一阶段，随着大坝、发电厂房、引水系统及机电安装四大主体工程陆续竣工并投入使用，库区蓄水二、三阶段将同步跟进。

该项目从设计、施工到设备制造、安装验收整个链条，均采用中国标准和规范。为保证工程进度，中铁资源集团所属中刚建设公司充分发挥中国企业的资金、技术和管理优势，在做好疫情防控的同时，大力推进移民搬迁、线路迁改、大坝浇筑、设备组装等关键任务，在保证工程质量的同时采取措施加快施工进度，在非洲创造了水电站建设的中国速度。

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