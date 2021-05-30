新华社贵阳5月30日电（记者孙楠、骆飞）“塞尔维亚和中国是‘铁杆朋友’和全面战略伙伴，我们都为这样的双边关系感到骄傲。塞中关系现在处于历史上的最好水平。”塞尔维亚外长塞拉科维奇29日说。

塞拉科维奇是当日在贵阳同国务委员兼外长王毅共同会见记者时作出上述表示的。

中国是塞拉科维奇担任外长后访问的首个亚洲国家。他说，塞中“铁杆朋友”标志着两个国家、两国人民间的深情厚谊，特别是中国国家主席习近平与塞尔维亚总统武契奇之间的友谊，“两国元首极大地推动了双边关系强劲发展”。

塞拉科维奇说，塞中双方相互支持，在国际组织中协调合作，在国际场合仗义执言，“塞尔维亚很骄傲能支持中国，也感谢中国在涉及塞尔维亚核心利益问题上给予的坚定支持。中国的支持使我们面临的处境不再如此艰难。”

塞拉科维奇还高度评价了双方在“一带一路”倡议、中国-中东欧国家合作机制下的合作，他表示，这些合作为塞尔维亚在基础设施等领域带来了实实在在的成果。

“突如其来的新冠肺炎疫情没有令任何一家在塞尔维亚的中国企业停工，所有项目均按照工期推进，有的甚至提前完工，这在全世界范围内都是非常罕见的。”塞拉科维奇说。

“在很多项目上，塞尔维亚和中国的合作就是该合作机制框架下的典范。在塞尔维亚，我们看到了与中国企业合作的最佳实践，并为此感到骄傲。未来我们愿意继续推动并深化与中国的合作。”他说。

(责编：郝江震、岳弘彬)