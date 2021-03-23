人民网巴黎3月23日电 （记者何蒨）记者最近得知，上海交通大学人文学院哲学系教授姜丹丹于3月9日获得法兰西学院路易·德·波利涅克王子基金会2020年科研大奖，颁奖典礼在巴黎举行，摩纳哥阿尔贝二世亲王、法兰西学院院长及法国前教育部部长等中法嘉宾出席颁奖仪式。

姜丹丹教授是获得此项殊荣的首位华人学者及亚洲学者。在颁奖致辞中，摩纳哥阿尔贝二世亲王指出：“姜丹丹女士在推动法语语言、哲学与文化的传播及让法国知识界深入理解中国哲学上做出了卓越贡献，她的工作让两种哲学与文化相遇相知，相得益彰。”法兰西学院院长及法国前教育部部长泽维尔·达尔教授、大法官伊兰娜·多莱尔女士、日内瓦和平大使单士宏教授及法国文化部代表也先后致辞。

路易·德·波利涅克王子基金会成立于1997年，该基金会与法兰西伦理政治科学院合作，旨在推动法国与欧洲的文化研究，促进人文社会科学的发展。姜丹丹教授的法文学术成果由基金会推荐，并由法兰西学院评审认定。获得此次大奖的还包括法国历史学家克里斯朵夫·夏尔及人文学者丹尼尔·罗歇教授等。

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