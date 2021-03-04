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巴西疫情严峻 圣保罗州收紧防疫措施

2021年03月04日13:36 | 来源：新华社
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新华社圣保罗3月3日电（记者 宫若涵）巴西卫生部3日19时公布的最新数据显示，该国24小时内新增新冠确诊病例71704例，累计确诊10718630例；新增死亡病例1910例，为疫情暴发以来最高，累计死亡259271例；累计治愈9591590例。

根据世界卫生组织最新统计，目前巴西累计新冠确诊病例排在全球第三，位于美国和印度之后；累计死亡病例排在全球第二，仅低于美国。

圣保罗州是巴西疫情最严峻的州。根据巴西卫生部最新数据，该州24小时内新增确诊病例13749例，累计确诊2068616例；新增死亡病例367例，累计死亡60381例。州政府公布的数据显示，3日全州新冠重症监护病床使用率达到76.3%，是疫情发生以来第二高，仅低于2020年5月28日。

由于新冠疫情持续恶化，圣保罗州政府3日宣布，从本月6日零时起全州所有地区都退回防疫最严格的红色阶段，将持续至本月19日。圣保罗州的防疫分为红、橙、黄、绿、蓝五个阶段，隔离措施依次放宽。

在红色阶段，只有医院、药店、超市、学校等生活必需场所才能开放，购物中心、健身房、公园、博物馆等商业和文体场所必须关闭，餐厅、酒吧只能提供外卖服务。

从6日起，圣保罗州计划将每天夜间对民众外出加以限制的开始时间从23时提前至20时，限制措施在次日5时结束。

(责编：艾雯、燕勐)

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