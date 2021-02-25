人民网北京2月25日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持25日例行记者会。记者会实录如下：

中央广播电视总台央视记者：我们看到，近日中国对蒙古、埃及、泰国、新加坡、多米尼加、玻利维亚等国的疫苗援助和出口都已经运抵当地。我们也注意到，多个同中国有疫苗合作的国家卫生部门对中国疫苗的安全性、有效性表示肯定。您对此有何评价？

赵立坚：中方目前已经或正在向53个国家提供疫苗援助，向27个国家出口疫苗。这是中国积极落实习近平主席将疫苗作为全球公共产品宣示的具体举措。

中国政府始终本着对生命负责的态度，把疫苗安全性和有效性放在首位，指导企业严格依据科学规律和监管要求合规进行疫苗研发。你提到有关国家卫生部门对中国疫苗的安全性、有效性作出积极评价，同时国际上已经有几十个国家认可中国疫苗在当地使用，这是对中国疫苗质量的高度肯定。我们将继续同各方一道，努力推进疫苗在全球范围内的公平分配，携手各国共同战胜疫情。

凤凰卫视记者：据报道，美国总统拜登24日签署行政命令，对半导体在内的4项关键产品的全球供应链进行审查，以摆脱对海外供应商尤其是中国供应商的依赖。如果在关键产业发现“重大风险”，美国将会积极推动供应链转移。中方对此有何评论？中美科技脱钩的风险是否正在加大？

赵立坚：在全球化时代，各国利益深度交融，你中有我、我中有你。全球产业链供应链的形成和发展，是市场规律和企业选择共同作用的结果。中方认为，人为推动产业“转移”、“脱钩”，以政治力量强行改变经济规律，是不现实的，无法解决本国自身面临的问题，也会损害全球产业链供应链。我们希望美方切实尊重市场经济规律和自由贸易规则，维护全球产业链供应链的安全、可靠和稳定。

《环球时报》记者：近期，一些西方国家在人权理事会第46届高级别会议上借涉疆问题指责中国侵犯人权，中方代表也作出了批驳。请问发言人对此有无进一步评论？

赵立坚：造谣动动嘴，辟谣跑断腿。所谓新疆存在“种族灭绝”、“强迫劳动”，在事实面前不堪一击。我给大家举几个数字和事例：过去60多年来，新疆地区人均预期寿命由30岁提升到72岁，增长一倍多。过去40年来，新疆维吾尔族人口增加一倍多。单是2010年至2018年，新疆维吾尔族人口增长25%，是汉族人口增幅的12倍多。请问各位记者朋友，你们谁见过这样的“种族灭绝”？

此外,针对反华学者郑国恩、澳大利亚战略政策研究所等炮制的涉疆谎言，中方也多次作出澄清。例如，郑国恩所谓“报告”中援引“2017年5月两位新疆农村老人接受医疗检查”照片，并就此注释称“中方不遗余力实施人口控制”。但查阅该照片的原始出处就会发现，这是新疆为当地农村民众提供免费体检和治疗的照片。关于澳大利亚战略政策研究所报告中提到的所谓380个“拘留中心”，你查阅以后会发现，它们都是像学校、政府机构等这样的机构，根本不是什么所谓“拘留中心”。

欲加之罪，何患无辞。我要强调的是，个别西方国家绝非真正关心中国新疆民众的福祉，而是企图以人权为借口，干涉中国内政，干扰破坏中国新疆乃至中国的发展进程。这种图谋绝不可能得逞。这些国家不要忘记他们屠杀原住民的历史，也不要无视他们国内仍存在的严重种族歧视、侵害原住民权益等问题。“种族灭绝”的帽子还是留着他们自己戴吧。

法新社记者：法国外长在联合国人权理事会上发言称,有目击者证词和来自新疆地区的文件显示，维吾尔族人遭到了中国政府无理对待，中方对他们实施了大规模监控及“制度性压迫”。中方对上述言论有何回应？

赵立坚：中方已多次就涉疆问题阐明立场。涉疆问题的本质是反暴恐、反分裂问题。新疆依法开展去极端化工作，与世界上许多国家的做法并无本质区别，完全符合《联合国全球反恐战略》的原则和精神，是对联合国《防止暴力极端主义行动计划》的具体落实。

新疆地区根本不存在所谓的“压迫”和“镇压”。今天的新疆处于历史上最好的繁荣发展时期，各族人民和睦相处，安居乐业，人身自由没有受到任何限制。新疆地区的大门始终敞开，到访过新疆的各国人士都能实地了解到事实和真相。

路透社记者：美国总统拜登的中央情报局局长提名人称美国国家安全的关键在于战胜中国这一“威权主义对手”。你对此有何回应？

赵立坚：过去几年，美国前政府出于自身政治需要，对中国的走向和政策作出了严重误判和歪曲解释，出台各种遏制打压措施，给两国关系造成了难以估量的伤害。这不符合两国人民的根本利益。

我们一贯认为，中美关系不是你输我赢的零和游戏。中美两国拥有广泛共同利益，也难免存在分歧，但不能片面以分歧来定义中美关系。希望美方能够摒弃零和思维，客观、理性看待中国和中美关系，采取积极、建设性的对华政策，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系重回健康稳定发展轨道。

印度广播公司记者：印度和南非在去年10月向世贸组织提出对有关新冠肺炎疫苗、药物等的知识产权义务予以豁免。中方是否会参加这个提议？

赵立坚：你提到的这个问题是专业领域的问题，请向主管部门询问。

美国合众社记者：中国一直都是美国玉米的重要进口方，即使去年也是如此。接下来玉米进口会维持这个水平吗？你对中国进口美国玉米作何预测？

赵立坚：昨天中国商务部负责人已就下阶段中美经贸关系发展表明了立场，请你查阅。关于中美经贸领域的具体问题，请你向中方主管部门询问。

法新社记者：一些美国官员称他们在中国接受了新冠肺炎病毒肛拭子检测。美国务院发言人回应《华盛顿邮报》称，美方正在评估所有合理选择，以确保在与《维也纳外交关系公约》保持一致的情况下，尽可能确保美外交官尊严。有报道说，这些外交官是被误检了。请问中方是否对来华外交官进行肛拭子检测？你能否证实？

赵立坚：我向我的同事进行了核实。据我所知，中方从未要求美驻华外交人员进行肛拭子检测。

美联社记者：中方此前曾说中美应该管控分歧，聚焦合作。从拜登政府官员到目前为止的相关言论看，你认为他们是在朝这个方向积极努力吗？还是认为现在下结论为时过早？

赵立坚：2月11日，习近平主席与拜登总统通电话，两国元首为中美关系下阶段发展指明了方向。两国相关部门都应该按照两国元首的通话精神，认真落实两国元首在通话中达成的重要共识。

印度广播公司记者：追问一下有关放宽知识产权限制的问题。我已经去问过商务部了，但没有得到回应。这个问题不只涉及商务，也有外交的角度，所以我也来这里提问。中方有没有考虑这一倡议？对此有何评论？

赵立坚：我刚才已经阐明了中方立场。我可以帮你把有关问题再向有关部门转达一下。

印度广播公司记者：据报道，巴基斯坦已经向中方要求重新安排中方资助的一个能源项目欠下的220亿美元债务的偿还时间。你有何评论？

赵立坚：类似的问题中方已多次作出明确回应。

我不知道你提到的数字从哪里来？据我了解，在中巴经济走廊框架下，有很多电力能源合作项目，你可能指的是这些项目贷款，对吗？

我在巴基斯坦常驻多年，对中巴经济走廊框架下的能源项目十分熟悉。我可以负责任地告诉你，这些能源项目都是商业投资或者外国直接投资项目。这些项目是由中国公司对巴基斯坦进行的投资，巴基斯坦政府不需要还一分钱，所以不会对巴方造成债务负担。

我也可以告诉你，现在有关项目建设和运营总体顺利，为巴方提供了大量稳定、廉价的电力，也为巴基斯坦政府增加了税收收入，发挥了实实在在的经济社会效益。我们有信心，中巴能源合作将继续为巴基斯坦的国家发展和民生改善作出更大贡献。

彭博社记者：彭博社注意到美国贸易代表提名人戴琦为提名听证会准备的书面陈词。她说中国既是美国的对手也是伙伴，并称要让中国为其不公平的贸易行为负责。你对此有何评论？

赵立坚：中美经贸合作的本质是互利共赢。对于两国经贸关系中出现的一些问题，双方应本着相互尊重、平等协商的精神妥善加以解决。我们坚决反对任何对中国正常的经济和贸易行为进行无端指责甚至污名化的做法。

如果没有其他问题了，我想跟大家报告一下：2月22日，外交部发言人办公室开通B站账号，该账号一天内粉丝量突破百万。我也高兴地看到，发言人办公室微博账号粉丝量已经接近200万，快手账号粉丝量已经近500万，抖音账号粉丝量已经近1500万。

在此，我感谢大家对发言人办公室系列新媒体账号的大力支持，希望大家继续关注有关账号，同发言人相聚蓝厅。

(责编：徐祥丽、刘慧)