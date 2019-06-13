国外ETC都是怎么收费的？原来还有这种操作！

日前，中国高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施的时间表正式出炉。根据国家发改委、交通运输部近日联合印发的《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》，到今年年底，全国ETC用户数量将突破1.8亿，高速公路收费站实现ETC全覆盖，ETC车道将成为主要收费车道，货车实现不停车收费，高速公路不停车快捷收费率达到90%以上，所有人工收费车道支持移动支付等电子收费方式。ETC（Electronic Toll Collection System），中文全称“电子不停车收费系统”，是目前世界多国都在大力普及的先进支付方式。节省司机等待时间，减轻道路拥挤压力，减少车辆堵塞导致的环境污染，ETC越来越符合现代城市发展的需要。

日韩ETC普及率高

韩国“hi-pass”专用车道 （图片由韩国道路公社提供 ）

韩国的不停车电子收费系统叫做“hi-pass”，相当于国内的ETC。“hi-pass”系统于2000年6月在韩国部分地区开始试行，2007年12月在全境开通。据韩国道路公社统计，2007年，全韩“hi-pass”使用率只有15.7%；经过10多年的普及推广，截至2018年4月，“hi-pass”的使用率已经达到79.1%，也就是说平均每10辆通过收费站的车中有8辆使用“hi-pass”。此外，韩国共建成约1500个“hi-pass”专用车道，其占所有收费通道的70%。

2015年末，日本有超过5000万台汽车装有ETC车载器，全国平均利用率超过90%。2017年4月的统计数据显示日本每日有741.1万台汽车使用ETC，利用率为90.5%，其中有107万台使用ETC2.0系统。

优惠多多

资料图：美国34个州拥有至少一条收费高速公路、桥梁或者隧道

美国ETC转发器通过网络、超市、卖场等都可购买，并且都有不同的折扣优惠。购买转发器后，ETC用户必须支付最低预付款，通行费将从用户账户余额中扣除，以后用户可以选择在账户余额较低时自动存入预付款，或者也可以通过电话或者收费机构的网站手动提交预付款。使用ETC的用户可享受范围广泛、灵活多样的优惠政策服务。一般的优惠方式有可以给全ETC用户一个总折扣、在非高峰期设定不同的定价、给通勤旅客一个最低消费标准、给用户一个时段内采取包干制、给合乘用车客户优惠、给收费设施附近居民的优惠等等。

E-ZPass的分布情况（资料图）

非E-ZPass系统网络的各地区其它ETC系统分布情况（资料图）

以覆盖加州的Fastrak为例，Fastrak的用户在通过金门大桥时可享受1美元的折扣，此外如果在一天的通勤时间内，在州拥有的收费桥上通勤两次，车辆的第二次通勤将会享受减少50美分或者合乘收费减少25美分的折扣。通勤时间定义为周一至周五上午5点至10点和下午3点至晚上7点。

韩国国营机构道路公社推出了通勤时间路桥费优惠政策。上午5时至7时、下午8时至22时，使用“hi-pass”车道可享受五折优惠；上午7时至9时、下午6时至8时，可享受八折优惠。

日本ETC用户可以享受一系列的优惠政策。比如，高频使用优惠，周末节假日优惠及深夜优惠，最多可得到30%至50%的折扣。

缓解道路拥挤压力

图中左侧为伦敦拥堵费区域标识，右侧为对车牌进行读取识别的摄像头。白天行摄

英国伦敦拥堵费是对驶入伦敦划定区域的机动车收取的费用，车辆在周一至周五早7时至晚6时期间驶入该区域须缴纳11.5英镑（约合人民币100.77元）的“拥堵费”。未能及时缴费的车辆将被罚款160英镑，如在14天内缴纳罚款可“优惠”一半价格，如果超过28天不缴纳则罚款额则涨至240英镑。拥堵费收费的方式是在所有进入划定区域的道路上都安装由车辆号牌识别系统，车主可在进入该区域前或次日在线缴费。车主也可以在线注册自动缴费账户，链接自己的银行卡在需要缴纳拥堵费时自动扣款，这样每次的拥堵费将优惠1英镑，但是设立该账户需缴纳10英镑服务年费。据统计，2017年伦敦拥堵费的总收入为2.5亿英镑（约合人民币22亿元）。

美国为了缓解交通拥堵、合理分流，旧金山湾区大部分路段还为有两人及以上的合乘乘客的Fastrak用户开设快速车道，并且还可以享受通行费优惠。

减少车辆堵塞导致的环境污染

“hi-pass”系统的普及给韩国环境带来巨大好处。韩国环境科学院称，使用“hi-pass”系统可以大大地减少二氧化碳排放量。当“hi-pass”利用率达到50%时，每年将减少1.53万吨二氧化碳排放量；当利用率达到80%时，每年将减少2.45万吨二氧化碳排放量。（记者 邓圩、宫欣、杨波、夏雪、吴颖）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)