亚历山大里亚图景马赛克，公元531年，约旦杰拉什博物馆藏 （周 缘摄）

石雕象头神伽内什坐像，公元10世纪，印度新德里国家博物馆藏 （周 缘摄）

唐代彩绘乐舞陶女俑，洛阳博物馆藏 （周 缘摄）

“大美亚细亚——亚洲文明展”汇集亚洲全部47国及希腊、埃及的451件组文物，参展国家数量、文物数量和精致程度前所未有，堪称“文物领域的奥林匹克”

一件浅绿底凤凰牡丹纹瓷碗，造型小巧精致，图案栩栩如生。清末光绪年间，它漂洋过海来到马来半岛一户土生华人家中，成为人们吃手抓饭前洗手的碗。与中国传统瓷器相比，这款外销瓷色彩更为艳丽，符合当地人的审美，瓷器上的凤凰牡丹图案透着浓浓的中华文化气息。这件来自新加坡亚洲文明博物馆的文物，融汇了中国文化和马来文化元素，生动反映了海上丝绸之路的经贸文化交流。

日前，“大美亚细亚——亚洲文明展”在中国国家博物馆开幕，展览汇集亚洲全部47国及希腊、埃及两个文明古国伙伴的451件组文物，以精美丰富的展品和多样化展陈方式，体现亚洲文明的深邃、广阔以及各民族文明间的交流互动。

文物领域的奥林匹克

作为亚洲文明对话大会的重要文化活动，“大美亚细亚——亚洲文明展”是由中国举办、亚洲各国共同参与的集大成亚洲文明专题展览，参展国家数量、文物数量和精致程度前所未有，堪称“文物领域的奥林匹克”。

走进展厅，首先看到的视频短片《大美亚细亚》呈现了亚洲各国具有代表性的世界文化遗产和著名文化景观。展厅里的文物和短片里的文化遗产互相呼应，凸显各国历史文化特色，诠释亚洲是人类文明之源。

从公元前4千纪沙特塔布克地区的石雕人像到新石器时代中国良渚文化玉琮，从距今3000年的老挝铜鼓到公元前8-前7世纪亚美尼亚陶鸟形来通，早在遥远的史前时期，亚洲大地上就留下了各族文明的瑰丽遗存。不同民族孕育出不同的宗教信仰，而宗教又随着人口的迁徙和交流广泛传播，互相影响。巴基斯坦犍陀罗佛像、印度石雕象头神像、柬埔寨吴哥神像、约旦亚历山大里亚图景马赛克……透过这些文物，我们能感受到亚洲各民族多元的宗教文化。

“亚洲是最古老的文明地区，世界上很多古代文明都诞生在这里。希望通过这个展览把亚洲文明更好地向世界展示，体现亚洲文明源远流长、多元共生、彼此相通。”国家文物局副局长关强说。

展览中有109件中国文物，从石器时代到明清，勾勒出中华文明的发展历程。二里头出土的嵌绿松石青铜牌饰、殷墟刻辞卜甲、西周青铜何尊，讲述着最早的“中国”从何而来。战国“最美青铜器”曾侯乙铜尊盘、西汉鎏金铜长信宫灯、唐代舞马衔杯仿皮囊式银壶、南宋缂丝山茶蛱蝶图册，尽显古人高超的技艺和独特的匠心。元青花四爱图梅瓶、赵孟頫行书《为隆教禅寺石室长老疏卷》、明代《永乐大典》副写本、清代《耕织图》册页，诉说着中华传统文化的博大精深。

“来中国国家博物馆参观，看到这么多中国文物精品，我感到非常激动。”阿富汗国家博物馆策展人纳斯林·贝拉利对本报记者说，“这个展览走一圈，就像从几十个国家走过一遍，能够领略亚洲各国的历史文化风貌。”

文明交流历史悠久

不同文明间的对话、交流，自古以来就有着许多动人的故事。

展览中有一件来自希腊雅典卫城博物馆的亚历山大大帝石雕头像，展现了这位征服者的绝代风采。他在扩张亚历山大帝国疆域的同时，积极促进东西方文化交流，将包括雕塑在内的希腊艺术传播到西亚、南亚和北非，而亚洲的天文学和数学也传入欧洲，对欧洲文明发展产生重要影响。

始于汉代的丝绸之路，是中国与亚洲各国友好往来的重要通道。新疆山普拉墓地出土的汉代蓝地人首马身纹毛布，色彩丰富，图案生动，上缀人首马身图，下缀高鼻深目的武士像，明显受到西方文化影响。

唐代是多民族文化融合共生、中外交流极为密切的一个时代。陕西扶风法门寺唐代地宫出土的盘口细颈贴塑淡黄色琉璃瓶，制作精美、纹饰华丽，不仅吸收了古罗马和波斯帝国的玻璃生产工艺，还融入了早期伊斯兰文化风格，堪称中外文化交融的艺术精品。

明代航海家郑和是海上丝绸之路最具代表性的历史人物。他率领船队七次远航，曾四次抵达斯里兰卡。展厅里矗立的郑和《布施锡兰山佛寺碑》（复制品），是郑和第二次下西洋前在南京刻好，随船队抵达锡兰国（今斯里兰卡），在寺院布施时竖立。该碑以中文、泰米尔文和波斯文三种文字镌刻，表达了对佛教、印度教和伊斯兰教的敬仰。它是海上丝绸之路的重要见证，也是中斯两国延续千年的友谊象征。

土生华人指的是15、16世纪移居马六甲一带的中国人与当地土著结合所生的后代。在土生华人族群中，男人被称为“峇峇”（baba），女人被称为“娘惹”（nyonya）。新加坡亚洲文明博物馆馆长陈威仁告诉记者，此次参展从新加坡带来18件文物，其中一半是土生华人的陶瓷器。“土生华人是最能体现文化交融的群体。他们从中国景德镇订购精美的瓷器，风格融合了马来、葡萄牙的审美观，这些瓷器作为实用餐具，又体现了当地人独特的用餐方式。”

多种合作由此展开

从古至今，中国与亚洲各国的友好往来一直持续，交流合作不断深入。展览前两部分以历史文物为主，第三部分则展示当代中国与亚洲各国在文化遗产领域交流合作情况。从中国参与吴哥古迹保护修复到中印联合调查发掘奎隆港口遗址，从中哈吉三国联合申报世界文化遗产到“一带一路”沿线国家水下考古培训，各国合作的范围更广、形式更多样，携手保护人类共同的精神家园。第四部分展示中国国家领导人在与亚洲各国领导人外交活动中受赠的礼品，反映新中国与亚洲各国的友好往来与文化交流。

黎巴嫩国家博物馆古物事物总署考古学家洛尔·萨卢姆认为，亚洲国家之间的文化交流非常重要。“这是黎巴嫩第一次在中国展出文物。”洛尔·萨卢姆说，“这样的展览非常好，有来自亚洲各国的展品。希望有一天在黎巴嫩、在其他国家也能有这样的展览，让这些精彩文物能够被世界各地的人们欣赏到。”

“我们很自豪能够与中国以及其他亚洲国家一道展示自己博大绚烂的古代文明，同时这也体现了我们亚洲各国之间的团结。”柬埔寨王国文化和艺术部副部长费欧文·楚什说，“中柬两国在多个领域的交往日益广泛，特别是文化领域的交流，已成为‘一带一路’项目的重要组成部分。”

陈威仁告诉记者，此次展览拉开了新加坡亚洲文明博物馆与中国文博界同行合作的序幕。“我们从今年6月到明年9月会开展持续一年多的‘中华风’艺术季节，举办四个以中华文化为主题的特展。比如我们将与上海博物馆合作，将馆藏的‘黑石号’沉船文物首次带到中国展出。明年紫禁城建成600年，我们将与故宫博物院合作，在新加坡举办明代玉石文物展览。”陈威仁期待借助此次活动的契机，推动即将开展的一系列大型合作项目。（邹雅婷）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)