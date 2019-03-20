诱人的享受：世界上最棒的早餐（二）

Manta Ray酒店的早餐。

MANTA RAY，以色列

中东的早餐，有着厚重的鹰嘴豆泥面包、番茄蔬菜蛋，以及搭配的沙拉，在全球各地受到欢迎。Manta Ray酒店拥有海滨环境，客人可以前往露台享受这里的美味的早餐。

经典早餐还包括茄子、火腿、caciotta奶酪和烤面包。

BABLONSTOREN，南非

BABLONSTOREN，这座宁静的农舍位于Capeland葡萄园的中心地带，周围环绕着庄园，是南非最着名的美食家酒店。

早餐时，光线充足的Babel餐厅提供无可挑剔的食材，包括庄园自制的橄榄油、调味品，以及Boerewors香肠。

RUSS＆DAUGHTERS，纽约

RUSS＆DAUGHTERS，这家咖啡馆在2014年开业，带来了下东区传统美食，菜单反映了这个城市的多样性。

早餐包括百吉饼、松露、馅饼和面包，以及经典的奶油土豆。

CHATEAU MARMONT，洛杉矶

CHATEAU MARMONT，维多利亚式豪宅酒店，店内和露台上供应冷榨果汁。只是不要尝试拍摄任何照片：禁止使用相机。

经典早餐包括谷物碗荷包蛋、醋栗、羽衣甘蓝、杏仁和羊乳酪。

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(责编：燕勐、杨牧)