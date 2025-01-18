人民网南宁1月17日电（记者赵益普、李晨、庞革平）为期3天的“世界市长对话·南宁”活动17日在广西南宁举行了两场平行对话，主题分别为“深化城市经贸务实合作，打造全方位互联互通新格局”和“文化旅游合作推动城市共同繁荣”。来自老挝万象、越南谅山、印度尼西亚马塔兰、缅甸仰光、泰国素叻他尼、越南芒街、马来西亚亚庇、柬埔寨暹粒的市长或城市官员出席平行对话，就城市经贸、文旅等合作分享观点，贡献智慧。

当天下午，东盟国家市长或城市官员还前往南宁青秀区美丽乡村建设示范点古岳坡，体验春节民俗、乡村文化及非遗展示、展演等。此次市长对话活动也于当天晚间结束。

“世界市长对话·南宁”活动以“共建中国—东盟友好家园：城市开放与合作”为主题，于1月15至17日在广西南宁举行。来自中国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、泰国、越南8个国家的市长、市长代表及专家学者等参加活动。

由中国倡导主办的“世界市长对话”活动，是全球开放合作的重要交流平台，旨在增进国际互信友谊、深化互学互鉴，对于加强全球合作，构建人类命运共同体具有重要意义。

“世界市长对话·南宁”平行对话活动现场。人民网记者 李晨摄

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