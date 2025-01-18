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探访伊拉克第一家宝石博物馆

2025年01月18日09:48 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜1月17日电 （记者管克江）伊拉克北部城市埃尔比勒，在古城堡狭窄的街道旁，坐落着一家宝石博物馆。

埃尔比勒宝石博物馆坐落在埃尔比勒城堡内。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

埃尔比勒宝石博物馆坐落在埃尔比勒城堡内。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

埃尔比勒宝石博物馆成立于2016年，陈列了各式各样的宝石、翡翠、珊瑚以及化石等。馆长塞尔巴斯特·马吉德是一位地质学家，长期在石油行业工作。伊拉克石油储藏丰富，塞尔巴斯特·马吉德在工作中得以接触到各种矿石。随着搜集的矿石越来越多，他诞生了开办地质博物馆的想法。如今，博物馆内已有数百种矿石，不乏珍贵品种，包括一种6亿年前海洋生物的化石。

博物馆长塞尔巴斯特·马吉德（左2）与一些参观者合影。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

博物馆长塞尔巴斯特·马吉德（左2）与一些参观者合影。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

作为伊拉克第一家也是唯一一家宝石博物馆，这里已经成为埃尔比勒的一张名片，每年吸引上万人前来参观。一些当地学校将博物馆作为实习基地。

塞尔巴斯特·马吉德说，宝石的形成历经百万年，本身就是历史变迁的见证。一位访客拉苏尔·阿里说，博物馆为学生以及科学爱好者提供了扩充眼界的绝佳机会，还能够促进埃尔比勒旅游业的发展。

博物馆长塞尔巴斯特·马吉德（左2）与一些参观者合影。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

博物馆长塞尔巴斯特·马吉德（左2）与一些参观者合影。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

据介绍，埃尔比勒城堡是世界上最古老的城堡之一，最早可追溯到亚述人时期。2014年，埃尔比勒城堡被联合国教科文组织列入世界遗产名录。

(责编：曹欣悦、刘慧)

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