新华社贝鲁特1月17日电（记者谢昊）正在黎巴嫩访问的法国总统马克龙17日表示，法国将对黎巴嫩军队提供支持。

1月17日，在黎巴嫩贝鲁特附近的巴卜达宫，黎巴嫩总统奥恩（后右）与法国总统马克龙（后左）出席联合新闻发布会。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

马克龙当天在与黎巴嫩总统奥恩的联合新闻发布会上宣布，计划建立一个新的训练中心，每年为500名黎巴嫩士兵提供培训。他表示，法国将致力于帮助黎巴嫩实现对全境的有效控制，并动员国际社会在多个领域为黎巴嫩提供援助，帮助黎巴嫩实现全面复苏和长期稳定。

1月17日，在黎巴嫩贝鲁特附近的巴卜达宫，黎巴嫩总统奥恩（右）与法国总统马克龙出席联合新闻发布会。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

奥恩对马克龙的到访及其对黎巴嫩军队的支持表示欢迎，并表示国际社会应恢复对黎巴嫩的信心，“真正的黎巴嫩已经回归”。

1月17日，在黎巴嫩贝鲁特附近的巴卜达宫，黎巴嫩总统奥恩（中右）与法国总统马克龙（中左）出席联合新闻发布会。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

1月17日，在黎巴嫩贝鲁特附近的巴卜达宫，法国总统马克龙在联合新闻发布会上讲话。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

1月17日，在黎巴嫩贝鲁特附近的巴卜达宫，法国总统马克龙在联合新闻发布会上讲话。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

本月9日，黎巴嫩议会投票选举奥恩为第14任总统。此次选举结束了黎巴嫩总统职位空缺两年多的政治真空局面。

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