新华社首尔1月17日电（记者李翔华 姬新龙）韩国国会17日晚表决通过调查被停职总统尹锡悦内乱真相的特检法修正案。

韩国国会当晚召开全体会议，就“关于任命特别检察官以查明尹锡悦政府内乱行为真相的法律修正案”进行表决。274名议员出席会议。修正案以188票赞成、86票反对的表决结果获得通过。

该修正案由韩国最大在野党共同民主党等6个在野党向国会共同发起，删除了调查“诱导外患事件”等内容。在现有方案中，特检调查对象从原来的11项减为占领国会、占领选举管理委员会、逮捕并拘禁政治人士等6项，但维持了不能以军事、公务、业务秘密为由拒绝扣押、搜查等的规定；特检候选人由大法院院长推荐，在野党要求重新推荐候选人的“否决权”没有包含在内。

韩国执政党国民力量党院内代表权性东在随后的记者会上表示，代总统崔相穆应立即对在野党单方面处理的特检法修正案行使再议要求权（否决权）。

据悉，权性东和共同民主党院内代表朴赞大当天早些时候在韩国国会议长禹元植主持下就特检法协商举行会议，但未能达成协议。

此前，“内乱特检法”曾在在野党主导下在国会获得通过，但被崔相穆行使了否决权，之后在国会再表决中未获通过。

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