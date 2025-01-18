新华社开罗1月17日电（记者尹炣）萨那消息：也门胡塞武装17日说，当天对以色列三座城市以及美国航空母舰发动袭击。

也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚通过该组织控制的马西拉电视台发表视频声明说，该组织向以色列特拉维夫、阿什凯隆和埃拉特三座城市的重要目标发动导弹和无人机袭击，对位于红海的美国“哈里·杜鲁门”号航空母舰发动新的袭击。

叶海亚说，以色列同巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）达成停火协议后继续在加沙地带实施“屠杀”，上述袭击是对此作出的回应。

加沙地带卫生部门16日发布的数据显示，自达成加沙停火协议的消息宣布以来，以色列对加沙地带袭击已造成70余人死亡。

另据马西拉电视台当天早些时候报道，美军17日凌晨对也门胡塞武装位于阿姆兰省的军事基地发动5次空袭。

2023年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹袭击红海和阿拉伯海水域目标，要求以色列停止在巴勒斯坦加沙地带的军事行动。美国、英国和以色列也多次对胡塞武装目标发动空袭。

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