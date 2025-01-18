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“一江情·一家亲”新春文化走进泰国活动在曼谷举行

2025年01月18日09:38 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷1月17日电（记者高博　陈家宝）由中共云南省委宣传部、泰国记者协会主办的2025“一江情·一家亲”新春文化走进泰国系列活动暨澜湄合作2024年度十大新闻发布活动17日在泰国曼谷举行。

　　泰国总理府部长集拉蓬·信图拜致辞表示，泰中两国亲如一家，两国关系经受住了风雨考验。两国在多领域展开合作，为泰中乃至整个东南亚地区的经济发展和社会稳定作出了巨大贡献。未来，泰中将在贸易、投资、旅游、基础设施建设、人文交流等方面继续加强合作，巩固两国和民众关系。

　　泰国前总理府部长甲赛·差那翁表示，泰中两国关系对澜湄区域合作意义重大，中国与泰国真诚交往，“中泰一家亲”的观念已在泰国深入人心。

　　中国驻泰国大使韩志强通过视频致辞表示，中泰两国是山水相连的好邻居，血脉相融的好亲戚，命运与共的好伙伴。中国是泰国最大贸易伙伴、最大的农产品出口市场、最主要外资来源国和最主要的外国游客来源国。今年是中泰建交50周年暨“中泰友谊金色50年”，我们将坚定沿着共建中泰命运共同体的道路携手前进，共促发展，造福人民。

　　当天的活动发布了澜湄合作2024年度十大新闻、2025世界遗产游澜湄计划，启动了“一江情·一家亲”新春文化走进泰国系列活动、“向上的力量”故事征集活动。场外，“来自郑和故乡的问候”市集展示两国美食特产、非遗文创，带来美美与共的文化体验。

　　当天还举行了由中国外文局亚太传播中心、云南省南亚东南亚区域国际传播中心、亚太智库、泰中文化促进委员会共同主办的“我们金色的友谊：携手构建中泰命运共同体媒体智库对话会”活动。

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

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