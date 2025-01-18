“中国将作为主宾国参加今年的古巴国际旅游博览会。”1月16日，古巴驻华大使白诗德在新华社愉快地分享了这一好消息。

从在国际形势风云变幻中风雨同舟、坚定相互支持，到如今现代农业、可再生能源、信息技术、生物技术等领域合作全面发展，中国和古巴的交流合作历经岁月洗礼，不断拓展深化，开辟出光明前景。

用白诗德的话说：“古中未来会有更多甜蜜故事。”

1月16日，白诗德一行来到新华通讯社参访。穿过新立方智能化演播室的“时空隧道”，白诗德“置身”瑞金、延安，体会新华社建社94年来筚路蓝缕之艰；驻足新华社大数据中心的屏幕前，白诗德详细了解新闻生产流程，不时问询大数据分析细节，感受新技术带来的澎湃动力。

1月16日，古巴驻华大使白诗德参访新华社。新华社记者 马卓言 摄

中国和古巴同为社会主义国家，是好朋友、好同志、好兄弟。1959年，新华社哈瓦那分社成立，是新华社在拉美国家建立的第一个分社。

“在古中两国发展进程中的每一个重要时刻，新华社记者从不缺席。”白诗德说，新华社在世界范围内影响力持续扩大，在报道中始终坚持客观原则，全方位、多角度报道各国特别是全球南方国家的发展变化，成为代表全球南方国家舆论的响亮声音。

“海内存知己，天涯若比邻。古巴和中国为不同大小国家之间、社会主义国家之间、中国和拉美国家之间如何相处树立了典范。”白诗德说。

白诗德2011年至今两次担任驻华大使，见证了新时代中国的发展变迁。他表示，在中国共产党坚强领导下，中国走出了一条符合自身国情的成功发展道路。坚持以人民为中心、全面深化改革、推动高质量发展等一系列理念和举措，体现了中国共产党的守正和创新，为世界各国提供了重要参考和借鉴。

1月16日，古巴驻华大使白诗德一行参观新华社新立方智能化演播室。新华社记者 马卓言 摄

白诗德表示，共建“一带一路”倡议和三大全球倡议为世界注入了稳定的正能量。他十分赞成构建人类命运共同体理念，认为“同球共济”才是全人类战胜共同挑战、实现包容发展的正确道路。

“新华社和古巴媒体智库加强交流合作，传递古中友好声音，增进两国人民相互了解和友谊，这无疑是古中命运共同体建设的重要方面。”白诗德说。（记者 马卓言）

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