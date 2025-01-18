新华社南宁1月17日电（记者朱丽莉、王楚然）“世界市长对话·南宁”1月15日至18日在广西南宁举行。在17日举行的两场平行对话上，中国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、泰国、越南等国家的城市代表参会，现场共话深化经贸、文旅合作。

两场平行对话活动，主题分别为“深化城市经贸务实合作，打造全方位互联互通新格局”“文化旅游合作推动城市共同繁荣”。来自中国南宁市、柳州市、崇左市，以及越南谅山市、芒街市，老挝万象市，印度尼西亚马塔兰市，缅甸仰光市，泰国素叻他尼府，马来西亚亚庇市，柬埔寨暹粒市等城市的代表人士，共同就相关议题展开深入交流，共同探索未来城市发展的方向与路径。

南宁市副市长徐科峰说，南宁将充分发挥独特区位优势，重点借助中国—东盟博览会等平台，积极深化与共建“一带一路”国家的经贸合作。“我们全力支持企业‘走出去’，同时也欢迎东盟国家企业来投资发展，共同将南宁打造成为‘中国企业进入东盟’和‘东盟企业进入中国’的核心基地和聚集区，提升经贸投资合作水平。”

越南谅山市人民委员会主席阮文幸说，过去一段时间，谅山已指导开展数字化转型工作，发展数字政府、数字经济和数字社会，有助于促进经济社会的发展。关于数字经济，谅山未来可以跟其他东盟国家城市在电子商务、智慧旅游等潜力巨大的领域进行合作。

“暹粒有举世闻名的世界文化遗产吴哥窟，每年吸引众多包括中国游客在内的世界游客。”柬埔寨暹粒市政府办公室副主任云思南表示，目前暹粒正通过举办富有创意的文化交流活动推动柬中人民友好往来，积极实施文化遗产保护促进地区旅游产业可持续发展，推动城市的共同繁荣。

(责编：曹欣悦、刘洁妍)