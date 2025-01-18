——访特立尼达和多巴哥前外长杜克兰

本报记者 谢佳宁

“2013年，习近平主席对特立尼达和多巴哥进行国事访问，使双边务实合作驶上了新时代高速发展的快车道。”特立尼达和多巴哥前外长、西印度大学教授温斯顿·杜克兰日前在接受本报记者采访时表示，“自1974年建交以来，两国关系日益密切，不断书写特中友好合作新篇章。”

特多是首个与中国签署“一带一路”合作文件的英语加勒比国家。2024年，双方首个共建“一带一路”合作旗舰项目凤凰工业园建成。“共建‘一带一路’倡议为特多及拉美地区的经济发展增添了新动力。”杜克兰说，由中企承建的多巴哥国际机场新航站楼预计于2025年一季度正式投入运营，这对于促进当地经济发展、增进地区互联互通具有积极意义。他还特别提到，加勒比地区国家亟须发展数字基础设施，在相关领域与中国合作空间巨大。

近年来，中特经贸合作成果丰硕。2018年至2022年间，特多对华出口增长60%，包括能源、化工品和海产品；特多自华进口增长6.9%，主要为空调配件、汽车轮胎、钢管和电子产品等。“两国经贸合作正向多元化、产业化跨越升级，为特中关系发展增添新的强劲动能。”杜克兰对中国经济发展前景充满信心，“中国经济持续向好，发展潜力巨大，希望未来特中两国在农业、新能源、数字经济、绿色发展等领域开展更多合作。”

杜克兰表示，融入全球产业链供应链是特多及加勒比地区面临的挑战之一。中国举办进博会、链博会等，以实际行动维护全球产业链供应链稳定畅通，为中国和加勒比地区国家深化合作提供了平台。

过去10年里，杜克兰两次访问中国，走访了北京和上海等城市。“通过这两次访问，我对中国有了更深刻的了解。回到特多后，我大力推动建立孔子学院，为特中两国开展文化学术交流搭建平台。”杜克兰表示，中国传统文化以和为贵，这种和平思想值得学习借鉴。

当今世界，全球化与全球治理面临多重考验。杜克兰表示，中国积极参与亚太经合组织、二十国集团、金砖国家等多边机制，提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，践行共商共建共享的全球治理观，坚持真正的多边主义，推进国际关系民主化，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，得到国际社会广泛赞誉。

《 人民日报 》（ 2025年01月18日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)