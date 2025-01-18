打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫——

致力为上合组织大家庭福祉作出贡献

2025年01月18日05:37 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京1月17日电  （记者张光政）今年1月1日就任的上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫17日在北京表示，将致力在三年任期内，为上合组织的发展和上合组织大家庭的福祉作出贡献。

　　在当天举行的到任招待会上，叶尔梅克巴耶夫表示，上合组织成立以来，成员国始终秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，国际社会对上合组织的兴趣持续提升，上合组织的“朋友圈”不断扩大。

　　去年7月上合组织阿斯塔纳峰会后，中国正式接任上合组织2024—2025年轮值主席国，将在上合组织框架内举办100多项会议和活动。“中方制订了详实的主席国计划，并正同相关各方一道实施。”叶尔梅克巴耶夫介绍，今年相关工作的重中之重是支持中方主席国工作。

　　叶尔梅克巴耶夫表示，上合组织秘书处将协助上合组织各成员国、伙伴落实好各项建议和倡议。

　　上合组织成员国、观察员国、对话伙伴国驻华使节和各界人士出席招待会。

　　《 人民日报 》（ 2025年01月18日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部