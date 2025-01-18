上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫——

本报北京1月17日电 （记者张光政）今年1月1日就任的上海合作组织秘书长叶尔梅克巴耶夫17日在北京表示，将致力在三年任期内，为上合组织的发展和上合组织大家庭的福祉作出贡献。

在当天举行的到任招待会上，叶尔梅克巴耶夫表示，上合组织成立以来，成员国始终秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，国际社会对上合组织的兴趣持续提升，上合组织的“朋友圈”不断扩大。

去年7月上合组织阿斯塔纳峰会后，中国正式接任上合组织2024—2025年轮值主席国，将在上合组织框架内举办100多项会议和活动。“中方制订了详实的主席国计划，并正同相关各方一道实施。”叶尔梅克巴耶夫介绍，今年相关工作的重中之重是支持中方主席国工作。

叶尔梅克巴耶夫表示，上合组织秘书处将协助上合组织各成员国、伙伴落实好各项建议和倡议。

上合组织成员国、观察员国、对话伙伴国驻华使节和各界人士出席招待会。

《 人民日报 》（ 2025年01月18日 03 版）

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