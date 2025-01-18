邓 励

1月16日，习近平主席同摩纳哥元首阿尔贝二世亲王就中摩建交30周年互致贺电。建交30年来，两国坚持真诚友好、平等相待，政治互信和传统友谊持续深化，双边关系稳步发展，务实合作与时俱进，成为不同幅员、不同历史文化、不同社会制度国家友好相处、共同发展的典范。

摩纳哥是地中海边的“袖珍之国”，依山傍海，美丽富足。中摩两国有相似的民族性格和共同精神追求，民众相知相亲。2019年3月习近平主席对摩纳哥进行历史性国事访问，成为首位访摩的中国国家主席。阿尔贝二世亲王曾11次访华，每次都得到中方热情友好礼遇。他多次赞扬习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，并对媒体表示：“我和习主席进行过多次开诚布公和热情的对话。中国领导人坚持大小国家一律平等，我非常感动。中国以开放心态和最大意愿同各国持续对话，特别是和小国保持联系，这种政治意愿值得钦佩。”

中摩务实合作专而精、小而美，富有特色，多个领域走在中欧合作前列。中摩生态环保合作有声有色。阿尔贝二世亲王基金会在中国开展了太湖蓝藻水华野外观测站、野生东北虎保护、环保奖学金等多个项目。阿尔贝二世曾到访“中国虎豹之乡”吉林黄泥河国家自然保护区。在那里，亲王基金会参与了东北虎种群监测和反盗猎工作，通过养蜂场项目帮助当地居民摆脱狩猎和采伐的传统生活方式，促进地区经济发展和生态环境保护良性循环。中摩科技创新合作敢为人先。2019年两国企业在摩纳哥建成全世界首个覆盖全国的5G网络。摩纳哥还拥有欧洲首个采用第七代无线网络技术的国际学校。科技创新合作为中摩经贸关系注入新活力，中摩进出口总额大幅增长，2023年已达到建交时的15倍。

体育是中摩交往的特殊纽带。阿尔贝二世亲王曾赴华出席北京奥运会和冬奥会、南京青奥会等体育赛事开幕式。2022年北京冬奥会期间，阿尔贝二世带回一对冰墩墩送给龙凤胎儿女的故事走红中国网络。世界一级方程式锦标赛摩纳哥大奖赛、摩纳哥足球俱乐部、游艇俱乐部在中国“圈粉”无数。中国杂技团积极参加蒙特卡洛国际马戏节并屡获大奖。摩纳哥格里马尔迪王朝文物展和故宫清朝文物展分别在对方国家举行，不同历史文化跨越时空、交流对话。中方已对摩纳哥持普通护照人员试行免签政策，双方人员交流愈加频繁，给两国关系发展带来更多活力。

习近平主席指出：“合作不论大小，只要真诚，就会有丰硕成果。”两国将以建交30周年为新起点，推动中摩关系不断取得新进展，更好造福两国人民，为推动构建新型国际关系和人类命运共同体、维护世界和平稳定与发展繁荣作出新贡献。

（作者为中国驻法国兼驻摩纳哥大使）

《 人民日报 》（ 2025年01月18日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)