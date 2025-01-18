本报记者 李嘉宝

在乌兹别克斯坦锡尔河州的上合组织农业基地中乌现代农业科技示范园内拍摄的农作物。

扎法尔摄（新华社发）

观众在白俄罗斯中白工业园举行的2024中国医学装备（白俄罗斯）展览会上参观。

任科夫摄（新华社发）

2025年是中国建议确定的“上海合作组织可持续发展年”。实现减贫与发展是上合组织成员国的共同诉求，也是上合框架下双多边合作的重点领域之一。

近年来，中国积极落实全球发展倡议，加快推进高质量共建“一带一路”与本地区区域合作倡议及各成员国发展战略对接，为上合组织成员国的减贫与发展事业贡献智慧与力量。

在经贸、投资、农业等领域开展广泛合作

隆冬时节，位于吉尔吉斯斯坦的中吉果木良种繁育技术示范园内，一排排苹果树披着银装，整齐挺立，在寒风中孕育着希望。前不久，国家苹果产业技术体系首席科学家、西北农林科技大学园艺学院教授张东带领团队来到这里，为当地果农详细讲解冬季修剪果树的技术要点，并手把手进行示范指导。中国专家还结合当地实际情况，从冬季管理、防灾减灾和果园提升改造等方面，为果农们上了一堂现场“技术课”。

中吉果木良种繁育技术示范园成立于2023年，由西北农林科技大学与吉尔吉斯斯坦高校、企业联合建设。针对当地夏季炎热干燥、不利于苹果生长的气候特点，中国技术专家培育筛选的优良砧穗组合水分利用率、栽植存活率明显优于传统种苗，产量也显著提高，带动当地果农增收致富。

支持上合组织成员国减贫发展，中国是“行动派”。在中国陕西，位于杨凌的上合组织农业技术交流培训示范基地通过扶贫专项培训、农业技术援外培训、留学生培养和设立海外分校等方式，培训出数以千计的农业科技人才，为上合组织成员国的农业发展提供人才支撑；在巴基斯坦，中国在瓜达尔港援建了机场、高速公路、海水淡化工厂、医院、学校、妇女就业中心等一批民生项目，切实有效地改善了当地民众的生活状况；在白俄罗斯，中白工业园产业不断集聚，吸引多国企业入驻，累计为当地提供就业岗位超万个，员工属地化达到80%……

“上合组织成员国普遍面临经济转型升级、增进民众福祉的课题。经过多年发展，上合组织成员国数量越来越多，务实合作不断迈向新阶段，推进减贫与发展事业已经成为各国的共同期盼。”中国社会科学院上海合作组织研究中心副秘书长杨进在接受本报记者采访时指出，近年来，中国与其他上合组织成员国在经贸、投资、农业等领域开展广泛而深入的合作，打造出农业示范园、工业园等一批重点项目，极大推动了各国经济发展，也带来更多就业机会，这对改善民生、实现减贫意义重大。

中国经验对上合组织成员国有重要启发意义

日前，上合组织国家减贫与发展重庆第五期研修班举办，来自乌兹别克斯坦减贫与就业部、12个州及所辖市区政府的近40名官员和相关领域专家来到重庆，学习消除绝对贫困和乡村全面振兴的重庆经验，讨论探索本国减贫发展的现代化道路。

近年来，以减贫与发展为主题的研修班在中国多地举办，为更多上合组织成员国人士打开了观察中国式现代化的窗口。

消除贫困是联合国2030年可持续发展议程的首要目标。2021年，中国向世界宣告，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，脱贫攻坚战取得全面胜利。当年，中方在上合组织成员国元首理事会第二十一次会议上承诺，未来三年，中方将向上合组织国家提供1000名扶贫培训名额。

杨进指出，从牢固树立以人民为中心、着力增进民生福祉的理念，到建档立卡、精准识别、精准扶贫等具体做法；从建立从中央到地方的高效管理机制，到坚持在经济发展中扶贫、在促进当地特色产业发展中扶贫等，中国减贫经验对上合组织成员国有重要的启发意义，受到多国高度关注。

2023年5月，在中国—中亚峰会期间，中国同乌兹别克斯坦在两国政府间合作委员会框架内增设减贫合作分委会，这是中国在政府层面对外建立的首个减贫合作分委会。目前，乌兹别克斯坦制定国家减贫战略和目标，在全国各州试点推广中国减贫经验，近万名乌兹别克斯坦学员线上参加中国减贫研修班。该国初步建立以社区为依托，以《贫困户帮扶名册》《妇女帮扶名册》《青年帮扶名册》为重要组成部分的减贫体系，已取得显著成果。

上海合作组织副秘书长索海尔·汗指出，中国的减贫成就举世瞩目，中国的减贫经验对于上合组织国家提升减贫工作效率大有益处。

巴基斯坦参议院副主席阿夫里迪说，在中国共产党的坚强领导下，中国为世界减贫和可持续发展作出了重要贡献。“我们将向中国学习更多先进经验和技术，与中方一道努力，实现减贫和可持续发展的目标，促进社会稳定和经济繁荣，共同为两国人民创造更加美好的未来”。

中国作为上合组织轮值主席国将继续发挥引领作用

在2024年7月的上合组织阿斯塔纳峰会后，中国正式接任上合组织2024至2025年轮值主席国。中方表示，将围绕“上海合作组织可持续发展年”这一主题，在全球发展倡议八大重点领域，包括减贫、粮食安全、公共卫生、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等开展一系列合作与行动。

接任轮值主席国以来，中方积极推动与上合组织成员国在共同发展领域的务实合作。比如：中国—上合组织地方经贸合作示范区首条至乌兹别克斯坦TIR（国际公路运输系统）线路正式开通；中吉乌铁路项目启动仪式在吉尔吉斯斯坦举行；巴基斯坦瓜达尔新国际机场项目举行竣工仪式等。

新年伊始，外交部发布中国担任上海合作组织轮值主席国徽标。主席国口号“弘扬‘上海精神’：上合组织在行动”以中俄英三种文字环状嵌入其中。今年，中方将主办上合组织峰会以及40余场机制性会议，还将举办包括上合组织减贫和可持续发展论坛等一系列大型活动。

哈萨克斯坦外交部对外政策研究所副所长阿曼盖尔德·塔热诺夫表示，上合组织近年来影响力不断提升，对全球治理产生的积极作用毋庸置疑。他期待中国担任轮值主席国期间，为上合组织发展注入新的动力。

俄罗斯国际事务委员会学术主任安德烈·科尔图诺夫表示，近年来，中国相继提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等，这与上合组织关注的安全与发展等议题相契合，期待中国担任轮值主席国期间继续推动相关议题取得积极进展。

“中国是上合组织的创始成员国，始终将上合组织作为外交优先方向。从政府层面到民间交往，中方积极推动上合组织框架下的多领域合作，助力上合组织外部吸引力与内部凝聚力不断增强，成为维护地区和全球稳定的重要力量。”杨进指出，在当前国际局势变乱交织、“逆全球化”“脱钩断链”逆流涌动的背景下，上合组织成员国对合作发展的呼声更加强烈。可以期待的是，2025年，作为上合组织轮值主席国的中国将继续发挥引领作用，在减贫与发展领域推动更多合作共识达成、合作项目落地。

(责编：胡永秋、杨光宇)