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第30届泰国国际旅游展在曼谷举行

2025年01月17日15:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷1月17日电 （记者白元琪、简承渊）1月16日，由泰国出境旅游协会主办的第30届泰国国际旅游展在曼谷诗丽吉皇后国家会展中心开幕，中国以主宾国身份受邀参展。中国驻泰国大使韩志强、泰国旅游局局长塔帕妮、中国驻泰国使馆公参常禹萌、泰国出境旅游协会会长乍棱等嘉宾，以及来自世界各地的旅游机构、媒体和游客共500余人出席了开幕式。

韩志强表示，过去一年，中国过境免签政策全面放宽优化，为外国游客赴华持续推出各项便利措施，“你好！中国”国家旅游形象更加深入人心，“China Travel”入境游持续火热。中泰迈入“免签时代”以来，两国双向旅游加快回暖。2024年，中国游客数量位列赴泰外国游客榜首，达673.3万人次，为泰国创造了3780亿泰铢收入。去年前三个季度，泰国赴华游客同比增长近3倍，中国成为泰国游客出国游最受欢迎目的地之一。2025年是中泰建交50周年“中泰友谊金色50年”，中方很荣幸担任本届旅游展主宾国，希望中泰两国人民的双向奔赴，相知相亲，为中泰命运共同体建设注入强大动力。

塔帕妮强调，历经30届的泰国国际旅游展吸引着来自全球各地的旅游从业者和游客参与。中国作为主宾国的参与，无疑为本次展会增添了更多的亮点和活力。我们期待通过这次展会，能够促进更多国家和地区之间的旅游交流与合作。

乍棱介绍说，泰国国际旅游展是泰国出境旅游市场规模最大、参展国家和地区最多、影响力最广泛的专业旅游展会。此次展会将持续4天，吸引来自不同国家和地区的680多个旅游机构、企业参展，预计将有超过30万人参观和900万美元（1美元合7.2元人民币）现金流。

本届展会上，中国展区以“你好！中国”为主题，规模最大。来自浙江、河南等6个省的文旅机构和国航、南航等12家中国航司，以及银联国际泰国代表处，共同展示了中国最新的旅游产品和精品线路。展台设置了丰富多彩的互动体验，包括剪纸、面塑、糖画等传统技艺展示以及赴华旅游支付方式和航线推介等。同时，旅游博主还现场直播，为观众答疑解惑。

韩志强大使致辞。人民网记者 白元琪摄

韩志强大使致辞。人民网记者 白元琪摄

塔帕妮致辞。人民网记者 白元琪摄

塔帕妮致辞。人民网记者 白元琪摄

本地观众在中国文化体验区展示书法作品。人民网记者 白元琪摄

本地观众在中国文化体验区展示书法作品。人民网记者 白元琪摄

外国观众在中国展台仔细阅读赴华旅游介绍，向工作人员咨询关于中国美食和景点的详细信息。人民网记者 白元琪摄

外国观众在中国展台仔细阅读赴华旅游介绍，向工作人员咨询关于中国美食和景点的详细信息。人民网记者 白元琪摄

(责编：曹欣悦、杨牧)

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