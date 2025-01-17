人民网迪拜1月16日电 （记者任皓宇）“海水淡化是怎么实现的”“怎么判断水质指标”……近日，来自阿联酋迪拜大学孔子学院和尚马克国际学校的师生们走进哈斯彦海水淡化项目，详细了解海水淡化技术工艺，感受中阿合作的生机活力。

哈斯彦海水淡化项目由中国电建所属山东电建三公司承建，毗邻杰贝阿里湿地保护区，建成后每日产水量将超过80万立方米，助力满足阿联酋民众的用水需求。

活动期间，中国电建的工作人员为20多名来访师生介绍展示了哈斯彦海水淡化项目的技术亮点和建设情况。通过参与海水淡化技术实验、互动答题、现场参观等方式，学生们进一步掌握海水淡化的基本知识以及在促进可持续发展等方面的重要意义。

“这是我第一次近距离接触了解海水淡化，十分有趣而且特别有意义。”尚马克国际学校的学生蕾拉表示，海水淡化项目在保障民众用水、助力生态环境保护等方面都能发挥重要贡献。“期待未来能有更多机会到不同的中企项目现场参观学习。

本次活动由中国电建中东北非区域总部、迪拜大学孔子学院和尚马克学校联合组织。迪拜大学孔子学院中方院长戴京倞表示，此次活动旨在让当地国际学校学生了解中资企业在阿联酋项目开展情况和为阿联酋经济社会发展所作贡献，希望大家更多了解中企的先进技术和良好形象。“自2011年宁夏大学和迪拜大学合作创立孔子学院以来，我们一直积极组织中阿文化交流活动，希望未来能把我们更多教学点的孩子们带到现场，用更多方式向当地民众展示我们的中国形象，讲好中国故事。”

中国电建中东北非区域总部副总经理李军旗表示，本次公众开放日活动不仅展示了中国企业在中东的重要成就，也为促进中阿文化交流搭建了桥梁。未来，中国电建将继续秉持开放、合作、共赢的理念，与阿联酋各界携手合作，为当地经济社会发展贡献更多力量。

学生参与海水淡化技术实验。人民网记者 任皓宇摄

互动答题环节。人民网记者 任皓宇摄

合影留念。人民网记者 任皓宇摄

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