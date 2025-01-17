人民网伦敦11月16日电 （徐量）11月16日，中国驻英国大使郑泽光出席英国当地智库亚洲之家“2025年度展望会议”并发表主旨演讲。亚洲之家主席格林勋爵等英政商学界重要人士、多国驻英使节等近300人线上线下出席。

郑泽光大使致辞。中国驻英国使馆供图

郑泽光说，过去一年，中国沉着应变、综合施策，中国经济运行稳中有进，高质量发展取得新成效，绿色低碳转型扎实推进，对外贸易再创新高，开放程度不断提高。中国仍是全球经济的最大引擎，这再一次超出外界对中国经济的预测，也再次证明那些热衷于唱衰中国经济的西方政客完全打错了算盘。

郑泽光指出，亚太地区是全球经济最具活力板块和主要增长引擎。面对单边主义和保护主义上升、地缘政治动荡等挑战，中方将继续同亚太国家加强对话、深化合作，构建开放融通的亚太合作格局，培育绿色创新的亚太增长动能，树牢普惠包容的亚太发展理念，推动构建亚太命运共同体。

郑泽光指出，中国始终高度重视中欧关系。中国和欧盟互为第二大贸易伙伴，如加上英国，中欧每年贸易额约为9200亿美元，中欧双向投资存量超过2500亿美元。希望欧方认识到，中欧经贸合作潜力巨大、互利共赢，必须抵制保护主义。中方愿同欧方一道努力，坚持伙伴关系定位，秉持互利共赢，扩大开放合作，妥善处理摩擦分歧。

在谈及中英关系时，郑泽光指出，近几个月来，中英关系发展取得新进展。中英刚刚举行了第11次经济财金对话，双方还在探讨重启教育、科技创新、能源、气候变化等领域对话合作。当前，中英关系处于关键节点。双方应抓住机遇，排除干扰。英方应把合作置于两国关系中心位置，聚焦合作而非竞争或挑战。郑泽光呼吁，希望中英工商界、智库学界、舆论界把握大势，积极进取，推动中英关系持续稳定发展。

现场气氛热烈，嘉宾们认为亚太经济体仍将在2025年成为全球增长引擎，中国经济发展动力强劲，中英关系新进展令人振奋，为动荡的世界注入更多稳定性、确定性。互动中，中国经济学家、香港科技大学教授金刻羽教授表示，中国经济转型面临挑战，但这并不应该视为“中国崩溃”，相反中国的潜力巨大，各行各业都有可提升的空间。金刻羽也预测，受到在既定时间内完成结构性改革以及刺激计划为经济发展注入信心等因素下，中国经济在2025年将出现“温和反弹”。中国银行（英国）有限公司高级独立董事杰拉德·里昂斯表示，中国经济的发展机遇不会受限，建议中国出口市场应确保多元化发展，并通过及时的财政措施和非常规货币政策进一步推动内需。

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