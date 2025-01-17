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“你好！中国”国家旅游形象首次亮相芬兰旅游展

2025年01月17日13:37 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦1月17日电（徐量）1月16日，2025芬兰旅游展在芬兰首都赫尔辛基会展中心盛大开幕。“你好！中国”国家旅游形象首次亮相芬兰旅游展，吸引了众多旅游业界人士和观众。

活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

作为北欧地区最大专业旅游展览之一，芬兰旅游展今年吸引了800多个参展机构。中国驻伦敦旅游办事处在中国区举办“你好！中国”冬季入境旅游主题推广活动，向来自全世界的旅行商和北欧国家民众全面宣介中国入境旅游便利化政策措施以及中国冬季入境旅游线路。芬兰旅游局负责人克里斯蒂娜·希塔萨里女士、展会代表安娜·莫兰德·布赖女士等北欧国家政府旅游主管部门和旅游业界人士约100人参加了中国展区的推介活动。

中国驻伦敦旅游办事处现场工作人员介绍说，中国政府十分重视旅游业的高质量发展，中国已成为全球最大的国内旅游市场、国际旅游最大客源国和主要目的地。最近几年，入境旅游政策利好不断，极大地提升了国际游客来华的便利度和体验度，入境旅客数量持续攀升。据有关统计，2025春节期间，外国游客赴华旅游订单量比2024年同期增长了203%。

参展的旅行商对中国单方面向部分国家30天免签和240小时过境免签政策等赞许有加，纷纷表示将利用这些利好措施尽快去中国饱览美丽的风光和体验独具魅力的古老又现代东方文明。

芬兰旅行商托马斯先生去年刚刚参加了在上海举办的中国国际旅游交易会及重庆的踩线活动，在推介活动中与大家分享了对中国丰富的旅游资源和先进的旅游设施的美好印象。旅游博主赫尔米亚女士表示，十分期待尽早去中国旅游，把自己的旅途见闻告诉更多的欧洲游客。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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