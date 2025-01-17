新华社南宁1月17日电（记者黄耀滕）16日，以“共建中国—东盟友好家园：城市开放与合作”为主题的“世界市长对话·南宁”活动在广西壮族自治区南宁市开幕。来自中国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、泰国、越南8个国家的市长、市长代表及专家学者等参加活动。

什么是世界市长对话？为什么是广西南宁？东盟国家市长们谈了什么？活动取得哪些主要成果？围绕这些问题，记者在活动现场采访了出席活动的多位市长和市长代表。

这是1月16日在南宁国际会展中心拍摄的“世界市长对话·南宁”活动现场。新华社记者 陆波岸 摄

什么是世界市长对话？

世界市长对话是一个旨在加强中外城市间友好交流交往、推动中国城市经贸文化合作、展示中国城市良好国际形象的国际性活动。经中央宣传部批准，由国务院新闻办公室指导，南宁市人民政府、广西壮族自治区人民政府新闻办公室、中国国际电视台联合主办的“世界市长对话·南宁”活动于15日至18日在广西南宁举办。

上一届世界市长对话举办地为浙江省杭州市。2024年9月25日，“世界市长对话·杭州”暨第九届杭州国际友城市长论坛在杭州举行，15个国家和地区24座城市的市长、市长代表，以及驻华使节代表、国内相关部门与城市代表参加论坛，分享城市治理先进经验，为推动全球城市可持续发展贡献智慧。

在“世界市长对话·南宁”活动期间，中外市长们还将以“深化城市经贸务实合作，打造全方位互联互通新格局”“文化旅游合作推动城市共同繁荣”为主题，开展两场平行对话，探讨城市间在产业、人文、教育等领域务实合作的方向与路径，共建中国—东盟和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”。

这是1月16日，在南宁国际会展中心，演员在“世界市长对话·南宁”活动间隙表演节目。新华社记者 陆波岸 摄

为什么是广西南宁？

广西首府南宁是中国—东盟博览会永久举办地，也是中国面向东盟开放合作的重要窗口和前沿。近年来，南宁市依托独特区位、发挥比较优势，加快发展开放型经济，全方位扩大对外开放，积极服务和融入新发展格局，成为中国—东盟交流交往的重要桥梁纽带。

自治区党委常委、南宁市委书记农生文说，南宁作为中国—东盟博览会永久举办地，自2004年以来，已连续成功举办21届东博会。以此为平台，南宁与东盟携手合作，搭建了中国面向东盟开放合作的“南宁渠道”，实现了经贸、科技、人文等领域的双向奔赴。

近年来，南宁市积极构建多维度联通东盟的“公铁海空”交通运输网络，中越跨境货运直通车成功开行，铁路可通过铁海联运到达东盟国家，南宁机场开通15条国际货运航线通达东盟。

南宁市市长侯刚表示，南宁对外开放最大的优势就是面向东盟。南宁机场与东盟10国双向直通航，与东盟国家形成了“四小时航空经济圈”；通过搭建中国—东盟水果交易中心等贸易平台，双向贸易更加高效顺畅；南宁已成为东盟留学生留学的重要目的地。

这是1月16日，在南宁国际会展中心，与会者在“世界市长对话·南宁”活动中。新华社记者 陆波岸 摄

世界市长们谈了什么？

——深化城市间互利合作。老挝万象市市长阿萨庞通·西潘敦表示，万象市目前正致力于开放和合作，鼓励城市间的开放与合作，有利于实现稳定、繁荣和可持续的社会发展，通过践行善意、真诚、互利和团结的理念，友城间可以共同应对金融危机、经济放缓、气候变化等方面挑战。

——强化城市物流联通。越南谅山人民委员会主席阮文幸表示，越南谅山交通基础设施体系日益完善，拥有充满潜力的物流基地，应进一步加强南宁与谅山、芒街的互联互通，减少货物物流运输时间，共同推进跨境经济合作区的建设，促进双边生产加工和贸易活动。

——扩大农产品贸易。印度尼西亚马塔兰市市长代表苏彼安迪表示，马塔兰市向全球多个国家供应水果，向阿联酋出口山竹，向越南和印度出口腰果，向中国出口椰子等。希望与活动各城市利益相关方建立合作关系，并通过“南宁渠道”共同推介马塔兰市优质农产品。

——加强旅游合作联动。柬埔寨暹粒市副市长海勇表示，暹粒是柬埔寨一座美丽而友好的旅游城市，以吴哥窟等丰富的文化遗产而闻名。暹粒和南宁可以合作开展“探索吴哥奇迹”等活动，通过视频、社交媒体和中国主要城市的旅游博览会等方式展示吴哥窟、文化体验和量身定制旅游套餐。

——利用现代科技提升城市管理效率。马来西亚吉打州行政议员兼吉打州居林市州议员黄佳祯表示，居林市拥有两个高科技工业园，居林的发展与马来西亚对高科技产业、先进制造业和绿色技术的发展理念一脉相承。居林市正积极利用人工智能等现代科技提升城市管理效率。

这是1月16日，在“世界市长对话·南宁”活动现场，《南宁倡议》发布。新华社记者 陆波岸 摄

活动取得哪些主要成果？

据了解，“世界市长对话·南宁”主活动现场共达成签约项目14个，涉及缅甸、柬埔寨、菲律宾、马来西亚、泰国、越南、老挝、新加坡等东盟国家，交流合作范围包括友好城市、经贸、物流运输、教育、旅游等，对外合作投资超33亿元。

在“世界市长对话·南宁”主活动现场还发布了《南宁倡议》。该倡议旨在站在新的历史起点，推动各方深化务实合作，加快构建更为紧密的中国—东盟命运共同体，为世界和平发展作出更大贡献。

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