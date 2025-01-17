打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

春节前，多位东盟国家市长为何齐聚南宁？

2025年01月17日10:41 | 来源：新华网
小字号

　　新华社南宁1月17日电（记者黄耀滕）16日，以“共建中国—东盟友好家园：城市开放与合作”为主题的“世界市长对话·南宁”活动在广西壮族自治区南宁市开幕。来自中国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、泰国、越南8个国家的市长、市长代表及专家学者等参加活动。

　　什么是世界市长对话？为什么是广西南宁？东盟国家市长们谈了什么？活动取得哪些主要成果？围绕这些问题，记者在活动现场采访了出席活动的多位市长和市长代表。

这是1月16日在南宁国际会展中心拍摄的“世界市长对话·南宁”活动现场。新华社记者 陆波岸 摄

这是1月16日在南宁国际会展中心拍摄的“世界市长对话·南宁”活动现场。新华社记者 陆波岸 摄

　　什么是世界市长对话？

　　世界市长对话是一个旨在加强中外城市间友好交流交往、推动中国城市经贸文化合作、展示中国城市良好国际形象的国际性活动。经中央宣传部批准，由国务院新闻办公室指导，南宁市人民政府、广西壮族自治区人民政府新闻办公室、中国国际电视台联合主办的“世界市长对话·南宁”活动于15日至18日在广西南宁举办。

　　上一届世界市长对话举办地为浙江省杭州市。2024年9月25日，“世界市长对话·杭州”暨第九届杭州国际友城市长论坛在杭州举行，15个国家和地区24座城市的市长、市长代表，以及驻华使节代表、国内相关部门与城市代表参加论坛，分享城市治理先进经验，为推动全球城市可持续发展贡献智慧。

　　在“世界市长对话·南宁”活动期间，中外市长们还将以“深化城市经贸务实合作，打造全方位互联互通新格局”“文化旅游合作推动城市共同繁荣”为主题，开展两场平行对话，探讨城市间在产业、人文、教育等领域务实合作的方向与路径，共建中国—东盟和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”。

这是1月16日，在南宁国际会展中心，演员在“世界市长对话·南宁”活动间隙表演节目。新华社记者 陆波岸 摄

这是1月16日，在南宁国际会展中心，演员在“世界市长对话·南宁”活动间隙表演节目。新华社记者 陆波岸 摄

　　为什么是广西南宁？

　　广西首府南宁是中国—东盟博览会永久举办地，也是中国面向东盟开放合作的重要窗口和前沿。近年来，南宁市依托独特区位、发挥比较优势，加快发展开放型经济，全方位扩大对外开放，积极服务和融入新发展格局，成为中国—东盟交流交往的重要桥梁纽带。

　　自治区党委常委、南宁市委书记农生文说，南宁作为中国—东盟博览会永久举办地，自2004年以来，已连续成功举办21届东博会。以此为平台，南宁与东盟携手合作，搭建了中国面向东盟开放合作的“南宁渠道”，实现了经贸、科技、人文等领域的双向奔赴。

　　近年来，南宁市积极构建多维度联通东盟的“公铁海空”交通运输网络，中越跨境货运直通车成功开行，铁路可通过铁海联运到达东盟国家，南宁机场开通15条国际货运航线通达东盟。

　　南宁市市长侯刚表示，南宁对外开放最大的优势就是面向东盟。南宁机场与东盟10国双向直通航，与东盟国家形成了“四小时航空经济圈”；通过搭建中国—东盟水果交易中心等贸易平台，双向贸易更加高效顺畅；南宁已成为东盟留学生留学的重要目的地。

这是1月16日，在南宁国际会展中心，与会者在“世界市长对话·南宁”活动中。新华社记者 陆波岸 摄

这是1月16日，在南宁国际会展中心，与会者在“世界市长对话·南宁”活动中。新华社记者 陆波岸 摄

　　世界市长们谈了什么？

　　——深化城市间互利合作。老挝万象市市长阿萨庞通·西潘敦表示，万象市目前正致力于开放和合作，鼓励城市间的开放与合作，有利于实现稳定、繁荣和可持续的社会发展，通过践行善意、真诚、互利和团结的理念，友城间可以共同应对金融危机、经济放缓、气候变化等方面挑战。

　　——强化城市物流联通。越南谅山人民委员会主席阮文幸表示，越南谅山交通基础设施体系日益完善，拥有充满潜力的物流基地，应进一步加强南宁与谅山、芒街的互联互通，减少货物物流运输时间，共同推进跨境经济合作区的建设，促进双边生产加工和贸易活动。

　　——扩大农产品贸易。印度尼西亚马塔兰市市长代表苏彼安迪表示，马塔兰市向全球多个国家供应水果，向阿联酋出口山竹，向越南和印度出口腰果，向中国出口椰子等。希望与活动各城市利益相关方建立合作关系，并通过“南宁渠道”共同推介马塔兰市优质农产品。

　　——加强旅游合作联动。柬埔寨暹粒市副市长海勇表示，暹粒是柬埔寨一座美丽而友好的旅游城市，以吴哥窟等丰富的文化遗产而闻名。暹粒和南宁可以合作开展“探索吴哥奇迹”等活动，通过视频、社交媒体和中国主要城市的旅游博览会等方式展示吴哥窟、文化体验和量身定制旅游套餐。

　　——利用现代科技提升城市管理效率。马来西亚吉打州行政议员兼吉打州居林市州议员黄佳祯表示，居林市拥有两个高科技工业园，居林的发展与马来西亚对高科技产业、先进制造业和绿色技术的发展理念一脉相承。居林市正积极利用人工智能等现代科技提升城市管理效率。

这是1月16日，在“世界市长对话·南宁”活动现场，《南宁倡议》发布。新华社记者 陆波岸 摄

这是1月16日，在“世界市长对话·南宁”活动现场，《南宁倡议》发布。新华社记者 陆波岸 摄

　　活动取得哪些主要成果？

　　据了解，“世界市长对话·南宁”主活动现场共达成签约项目14个，涉及缅甸、柬埔寨、菲律宾、马来西亚、泰国、越南、老挝、新加坡等东盟国家，交流合作范围包括友好城市、经贸、物流运输、教育、旅游等，对外合作投资超33亿元。

　　在“世界市长对话·南宁”主活动现场还发布了《南宁倡议》。该倡议旨在站在新的历史起点，推动各方深化务实合作，加快构建更为紧密的中国—东盟命运共同体，为世界和平发展作出更大贡献。

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部