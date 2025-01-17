新华社北京1月17日电 外交部发言人17日宣布：应美方邀请，国家主席习近平特别代表、国家副主席韩正将赴美国首都华盛顿出席于1月20日举行的特朗普总统就职典礼。

中方始终按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则看待和发展中美关系。我们愿同美新政府加强对话沟通，妥善管控分歧，拓展互利合作，共同推动中美关系稳定、健康、可持续发展，走出一条新时期中美正确相处之道。

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