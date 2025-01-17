人民网南宁1月16日电 （记者赵益普、李晨、庞革平）“世界市长对话·南宁”活动16日在广西南宁开幕，来自中国、老挝、缅甸、柬埔寨、泰国、马来西亚、越南、印度尼西亚等8个国家12位城市市长或市长代表齐聚南宁，与共同参加活动的中国和东盟国家企业家、专家学者及媒体代表等一道，围绕“共建中国—东盟友好家园：城市开放与合作”这一主题深入对话探讨，为构建更为紧密的中国—东盟命运共同体贡献智慧。

“世界市长对话·南宁”活动现场，中国和东盟国家多位市长或代表参加座谈分享。人民网记者赵益普摄

在16日下午举行的“世界市长对话·南宁”主活动中，广西壮族自治区党委常委、南宁市委书记农生文致辞表示，作为中国—东盟博览会永久举办地，近年来，南宁紧紧围绕“建设面向东盟开放合作的国际化大都市”的新定位，搭建起中国—东盟交流交往的重要桥梁纽带。南宁市愿与各方携起手来，进一步深化地方友好交往、互联互通建设、开放平台建设、跨境产业合作和人文交流互鉴，推动中国—东盟自贸区3.0版建设和高质量共建“一带一路”中实现互促共进、共兴共荣。

“世界市长对话·南宁”活动现场，中国和东盟国家多位市长或代表参加座谈分享。人民网记者 赵益普摄

老挝万象市市长阿萨庞通·西潘敦在致辞中表示，大多数东盟国家有着相似的历史经历，实现稳定和发展是共同目标。中国一直以来引领区域经济一体化，推动共建“一带一路”提升区域互联互通水平，为区域发展、城市合作作出了贡献。东盟和中国是好邻居、好朋友、好伙伴。万象市也受益于老挝和中国的互利共赢合作，万象将坚持开放和友好，推动同东盟其他国家和中国城市之间的密切交流与深度合作。

这是1月16日在南宁国际会展中心拍摄的“世界市长对话·南宁”活动现场。人民网记者 赵益普摄

这是1月16日在南宁国际会展中心拍摄的“世界市长对话·南宁”活动现场。人民网记者 赵益普摄

越南谅山市委副书记、人民委员会主席阮文幸在致辞中表示，谅山市靠近越中边境，有日益完善的交通基础设施体系以及优惠的投资政策，同中国及东盟其他国家的经贸、旅游合作潜力巨大。“凭借着相近的文化价值观，我相信谅山、芒街、南宁和东盟国家其他城市之间的各领域合作，将密切彼此的友好关系。期待举办更多增进相识相亲的东盟—中国交流活动。”

越南参会代表在南宁国际会展中心参观。人民网记者 赵益普摄

越南芒街市参会代表在南宁国际会展中心参观。人民网记者 赵益普摄

活动当天还集中开展了中国同东盟国家在经贸、物流、教育、旅游等领域交流合作项目的签约，总计签署协议14个，涉及缅甸、柬埔寨、菲律宾、马来西亚、泰国、越南、老挝、新加坡等8个东盟国家，累计合作投资额超33亿元。南宁市和缅甸仰光市签署2025—2026年度友好交流计划备忘录。

这是1月16日在南宁国际会展中心拍摄的“世界市长对话·南宁”活动现场。人民网记者 赵益普摄

活动现场举行的中国同东盟国家交流合作项目签约。人民网记者 赵益普摄

在主活动上，与会各国城市代表联合发布了《南宁倡议》。倡议提出，深化城市友好交往，为推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体贡献力量；深化城市经贸合作，让发展成果更好惠及中国和东盟各国人民；深化城市民心交融，为共建中国—东盟和平家园、安宁家园、繁荣家园、美丽家园和友好家园作出积极努力。

在南宁国际会展中心金桂花厅外，参加活动的中国和东盟国家市长合影留念。人民网记者 赵益普摄

参加活动的东盟国家市长在中国—东盟新型智慧城市协同创新中心参观调研。人民网记者 赵益普摄

“世界市长对话·南宁”活动为期2天，1月17日还将举行两场平行对话及实地考察调研活动。

东盟国家市长听取南宁特色茉莉花茶的讲解。人民网记者 赵益普摄

东盟国家市长在观看、体验南宁非遗展示。人民网记者 赵益普摄

(责编：王禹蘅、杨牧)