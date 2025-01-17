新华社巴黎1月16日电（记者唐霁 邢建桥）法国国民议会16日就左翼联盟部分政党提出的对政府不信任动议进行表决。该不信任案最终未获通过，新总理贝鲁领导的政府得以过关。

法国国民议会共有577个席位。在当天的表决中，共有131名议员投票支持不信任案，远未能达到通过所需的最少289票。

贝鲁14日在国民议会阐述政府施政纲领后，左翼联盟中的“不屈法国”等部分政党在国民议会提交了对贝鲁政府的不信任动议。“不屈法国”认为，目前国民议会里左翼联盟所占议席数相对领先，总统马克龙应该任命该阵营人士为总理，作为中间派的总理贝鲁必须下台。但左翼联盟内部出现分歧，社会党16日经过内部磋商后决定不支持该不信任动议。此外，该不信任动议也未获得极右翼政党国民联盟的支持。

法国国民议会选举去年7月结束后，国民议会形成了左翼联盟、中间派和极右翼“三足鼎立”的格局，三大阵营均与占据议会绝对多数席位所需的289席相去甚远。国民议会选举结果出炉后，马克龙拒绝了左翼联盟推举的总理人选，先是任命右翼共和党人巴尼耶为总理。巴尼耶被议会通过不信任投票弹劾后，马克龙任命中间派盟友、民主运动党主席贝鲁为总理。贝鲁为了防止新政府很快被议会弹劾，在14日阐述政府施政纲领时，提出了一些向反对派妥协的方案。

根据法国宪法，国民议会对政府不满时可提交不信任案，因此议会弹劾政府时有发生。马克龙2022年开启第二个总统任期以来任命的4届政府均遭遇过议会弹劾，仅巴尼耶政府在2024年12月被弹劾。

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