新华社墨西哥城1月16日电 罗索消息：多米尼克政府15日在首都罗索向第六批援多中国医疗队授勋，肯定中方为当地人民的健康事业所作贡献。

当天上午，中国援多医疗队轮换暨援多医疗物资交接仪式在中多友谊医院举行。多米尼克卫生部长拉维尔向第六批援多中国医疗队的4名队员颁发多米尼克卫生部勋章。多总理代表、财政部长麦金泰尔，以及来自中多友谊医院、广东省卫生健康委的代表等出席仪式。

拉维尔在致辞中表示，中国医疗队为改善和提高多米尼克医疗技术水平作出重要贡献，感谢中方为多方捐赠医疗物资，期待未来进一步扩大多中医疗卫生领域合作，持续改善多米尼克医疗保健质量。

中国驻多米尼克大使储茂明在仪式上勉励援多医疗队传承优良传统，持续为当地人民谋健康、增福祉。他还表示，这次医疗物资捐赠彰显了中国对加强多米尼克医疗卫生体系建设、改善多米尼克人民健康福祉的坚定承诺，中方愿继续推动中多医疗卫生领域合作向更高层次迈进，更好造福两国人民。

第六批援多米尼克中国医疗队队长廖欣鑫介绍说，援多医疗队员由广东省卫生健康委选派，均来自南方医科大学。14个月来，第六批医疗队累计接诊门诊患者逾5000人次，收治住院患者700余人次，完成麻醉和手术近千例，成功开展15项医疗新技术。

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