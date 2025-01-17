新华社北京1月16日电 综合新华社驻外记者报道：15日，以色列同巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）达成加沙停火协议，多个国家对此表示欢迎并希望协议能够得到有效执行。以色列总理内塔尼亚胡办公室16日发表声明说，以安全内阁暂时不会召开会议表决这一协议。与此同时，以色列继续对加沙地带进行猛烈轰炸，过去一天已造成超过70人死亡。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫16日表示，俄方欢迎达成加沙停火协议。任何能够实现加沙地带停火、结束加沙人民苦难、增强以色列安全的解决方案都值得欢迎；现在向各方表示祝贺还为时过早，“让我们等到这个过程最终完成”。

伊朗外交部16日发表声明，对达成加沙停火协议表示祝贺。声明说，这是对巴勒斯坦人民坚韧、勇气和不屈抗争的回报，希望协议能够得到全面有效落实。

约旦国王阿卜杜拉二世16日在社交媒体上发文，对达成加沙停火协议表示欢迎。他呼吁国际社会加强人道主义援助，以减轻冲突造成的创伤。

伊拉克外交部16日发表声明，对达成加沙停火协议表示欢迎，呼吁立即向加沙地带运送人道主义援助物资。声明还呼吁国际社会加大努力，帮助加沙地带重建，确保巴勒斯坦人民恢复正常生活。

新西兰副总理兼外长彼得斯16日表示，新西兰欢迎以色列与哈马斯达成停火协议，保护平民和释放被扣押人员是目前最重要的工作。彼得斯呼吁各方采取有意义的措施，落实“两国方案”，实现持久和平。

欧盟方面也对达成加沙停火协议表示欢迎。欧盟委员会16日宣布，欧盟将在2025年向加沙地带提供价值1.2亿欧元（约合1.23亿美元）的一揽子人道主义援助。

以色列安全内阁原定16日召开会议，就是否批准加沙地带停火协议进行表决。以总理办公室16日在声明中称，哈马斯违背已达成协议部分内容，试图在最后关头迫使以色列作出额外让步。声明说，以安全内阁暂时不会召开会议，直至得到调解方通知，确认哈马斯已接受协议全部内容。

据加沙地带卫生部门16日发布的消息，自达成停火协议消息宣布以来，以色列对加沙地带的袭击已造成超过70人死亡。生活在加沙的巴勒斯坦人对媒体说，当他们庆祝停火协议达成时，以色列对加沙地带进行了猛烈轰炸。加沙地带卫生部门说，15日中午以来死于以军轰炸的巴勒斯坦人遗体被送往多家医院，其中很多是妇女和儿童。

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