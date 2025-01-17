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高端访谈｜斯里兰卡总统：斯中关系掀开新篇章

2025年01月17日08:57 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月16日电　高端访谈｜斯里兰卡总统：斯中关系掀开新篇章

　　新华社记者刘晨 马峥

　　“斯里兰卡和中国正掀开两国关系的新篇章。”斯里兰卡总统迪萨纳亚克15日晚在北京接受新华社记者专访时说。

　　应国家主席习近平邀请，迪萨纳亚克于1月14日至17日对中国进行国事访问。这是迪萨纳亚克去年9月就任总统以来首次访华。

　　“我2004年来过北京，20年后又来到这座城市，发现这里发生了巨大变化。”迪萨纳亚克告诉记者。

这是2025年1月13日拍摄的斯里兰卡科伦坡风光（无人机照片）。新华社发（中国土木工程集团科伦坡港口城高架桥项目部供图）

这是2025年1月13日拍摄的斯里兰卡科伦坡风光（无人机照片）。新华社发（中国土木工程集团科伦坡港口城高架桥项目部供图）

　　中国和斯里兰卡建交68年来，两国真诚互助、世代友好的战略合作伙伴关系不断深入发展。15日，两国元首共同见证签署共建“一带一路”合作规划和农产品输华、社会民生、新闻广电等多项双边合作文件。

　　迪萨纳亚克说，这些合作文件的签署将进一步强化斯中在经济、安全和人文等多领域的交流合作。

　　迪萨纳亚克说：“中国政府以人民为中心、关注民生需求，斯里兰卡新政府同样聚焦人民，关注改善民生。”

　　“中国共产党历史展览馆给我留下了深刻的印象。那里展示了中国如何在中国共产党带领下从过去的困苦中走过来，取得今天的成功。”迪萨纳亚克说，“这一展览不仅对中国人很重要，对我们也很重要，为我们开启了（发展的）新视角。”

中国云南省医疗队斯里兰卡“光明行”活动仪式2024年4月在科伦坡兰卡医院举行。新华社记者 陈冬书 摄

中国云南省医疗队斯里兰卡“光明行”活动仪式2024年4月在科伦坡兰卡医院举行。新华社记者 陈冬书 摄

　　迪萨纳亚克十分关注中国的减贫经验。“中国的减贫经验堪称世界典范，获得联合国的赞誉，斯里兰卡可以从中国经验中获益。”他说，期待探访中国农村，实地考察脱贫经验。

　　迪萨纳亚克坦言，当前斯里兰卡发展面临诸多困难，包括减贫、技术革新和基础设施建设等，“来自中国的帮助，对我们克服困难非常重要”。

　　多年来，中斯在推进高质量共建“一带一路”方面的合作不断走深走实。中国企业在斯里兰卡建成了港口、公路、铁路、医院、水利、电力等设施，极大改善了该国基础设施和投资环境，有力带动当地就业。中国商务部数据显示，截至2022年底，中国是斯第二大贸易伙伴、第二大进口来源国、主要外资来源国和发展援助国。

这是2024年3月28日拍摄的斯里兰卡汉班托塔港（无人机照片）。新华社记者 徐钦 摄

这是2024年3月28日拍摄的斯里兰卡汉班托塔港（无人机照片）。新华社记者 徐钦 摄

　　科伦坡港口城和汉班托塔综合开发项目是双方共建“一带一路”合作的标志性项目。“这两个项目无疑会为斯里兰卡带来长期的经济效益。”迪萨纳亚克说，汉班托塔港周边会建设工业园区，科伦坡港口城也将为斯里兰卡吸引更多投资，这对提升人民生活水平有积极意义。

　　针对西方媒体反复炒作中国试图制造“债务陷阱”、将斯里兰卡港口军事化等不实言论，迪萨纳亚克明确指出：“‘全球南方’国家需要发展，离不开来自外部的投资和贷款，我们不能将这些帮助视作‘债务陷阱’。在我们看来，更重要的是给斯里兰卡带来发展。”

　　谈及未来，迪萨纳亚克说，希望可以吸引更多中国企业来斯投资、更多中国游客来斯旅游。目前中国是斯里兰卡第四大游客来源地，斯里兰卡已启动面向中国的旅游推广项目，简化签证申请流程，计划开通更多直航航班，以吸引更多中国游客。“斯里兰卡和中国同为文化底蕴深厚的国家，两国人文交流历史悠久，相信中国游客会在斯里兰卡享受到美好时光。”

(责编：崔译戈、崔越)

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