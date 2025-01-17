新华社奥斯陆1月16日电（记者张玉亮）哥本哈根消息：丹麦首相弗雷泽里克森16日对媒体说，她15日与美国候任总统特朗普通电话，格陵兰岛问题依然“形势严峻”。

弗雷泽里克森当天向丹麦议会外交政策委员会通报与特朗普的通话内容，并在随后回答媒体记者提问。

有记者提问，与特朗普通话后，格陵兰岛问题有所好转、恶化还是维持现状，弗雷泽里克森表示，格陵兰岛问题“形势严峻”，“我们正在尽一切努力，以最明智和最好的方式处理”。当被问及特朗普是否在通话中撤回对丹麦的加征关税威胁，弗雷泽里克森说“他没有”。

弗雷泽里克森说，特朗普就任美国总统后，丹麦政府将继续就格陵兰岛问题与美国政府进行对话磋商，她本人也将与特朗普保持沟通。

她还表示，通话持续45分钟，内容不仅涉及格陵兰岛，还涉及丹麦与美国的双边经贸以及俄乌冲突、中东问题和北约事务等。通话中许多内容仍需“严格保密”，很多细节目前无法对外透露。

近期，特朗普多次表达夺取格陵兰岛控制权的强烈意愿。特朗普1月7日表示，出于对美国“经济安全需要”考虑，他不会排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取格陵兰岛控制权的可能性。他同时表示，如果丹麦拒绝美国购买格陵兰岛，丹麦出口美国的产品“关税会非常高”。

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