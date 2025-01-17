新华社南宁1月16日电（记者王楚然、朱丽莉）16日，以“共建中国—东盟友好家园：城市开放与合作”为主题的“世界市长对话·南宁”活动在广西壮族自治区南宁市开幕。来自中国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、泰国、越南8个国家的市长、市长代表及专家学者等参加活动。

在主题对话环节，来自中国南宁市、老挝万象市、缅甸仰光市、泰国素叻他尼府、马来西亚吉打州、越南芒街市、柬埔寨暹粒市、印度尼西亚马塔兰市的市长或市长代表共同就城市开放与经济合作、人文交流与文化交融、城市治理经验等议题开展探讨交流。

“如果用一个字概括南宁，那就是‘友’字。”广西南宁市市长侯刚说，南宁是一个高度包容且充满活力的城市，并且区位优势显著，已经形成了与东盟国家之间的“硬联通”“软联通”和“心联通”。

“‘一带一路’倡议成功实施促进了老中两国以及周边友好国家之间的高质量互联互通和往来。”老挝万象市市长阿萨潘通·西潘敦在致辞中表示，中国以开放的心态引领区域经济一体化，通过平等和全面的协商为区域以及国际友好城市共同发展作出贡献。

越南谅山人民委员会主席阮文幸对越中城市合作充满期待。他表示，将加强两国边境口岸互联互通，推进跨境经济合作区的建设；开发跨境旅游线路，举办文化交流活动；开发智慧口岸，优化出入境程序，建设跨境电子商务平台等。

在“世界市长对话·南宁”主活动现场，《南宁倡议》发布。广西壮族自治区党委常委、南宁市委书记农生文表示，该倡议旨在站在新的历史起点，推动各方深化务实合作，加快构建更为紧密的中国—东盟命运共同体，为世界和平发展作出更大贡献。

据悉，主活动现场共达成签约项目14个，涉及缅甸、柬埔寨、菲律宾、马来西亚、泰国、越南、老挝、新加坡等东盟国家，交流合作范围包括友好城市、经贸、物流运输、教育、旅游等，对外合作投资超33亿元。

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