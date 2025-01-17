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新华时评丨共同推动中欧关系向好向前发展

2025年01月17日08:53 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月16日电　题：共同推动中欧关系向好向前发展

　　新华社记者董越

　　近日，国家主席习近平应约同欧洲理事会主席科斯塔通电话。这是中国最高领导人同新一届欧盟机构领导人的首次接触，是在中欧关系承前启后关键节点上的一次重要战略沟通，为下阶段中欧关系发展指明了方向，明确了重点。在百年变局加速演进、国际形势变乱交织的背景下，中欧保持战略沟通，坚定伙伴认知，扩大开放合作，维护多边主义，符合双方根本利益，有利于推动中欧关系实现新的更大发展，为世界和平、稳定、繁荣作出更大贡献。

　　此次通话展现了中欧双方相向而行的积极愿望。去年，习近平主席对欧洲成功进行历史性访问，多位欧洲领导人访华，双方高层持续深入战略沟通，推动中欧以长远和战略眼光看待彼此关系。此次通话中，习近平主席强调，中国对欧盟抱有信心，希望欧盟也能成为中方可以信任的合作伙伴。科斯塔也表示，欧方愿同中方一道，加强对话沟通，增进战略互信，强化伙伴关系。在中欧建交50周年的关键节点，双方领导人保持战略沟通，发出了增进互信、加强合作的积极信号，为中欧关系更加健康、稳定发展注入新动力。

　　中欧相向而行有着坚实广泛的共同利益基础。中欧经贸合作优势互补、互利共赢，双方都是多边贸易体制的维护者，已经形成强大的经济共生关系。中国和欧盟互为第二大贸易伙伴，平均每分钟贸易往来近150万美元，双方企业持续加码投资对方市场。中欧班列累计开行突破10万列，成为名副其实的亚欧贸易“黄金通道”。中国和法国积极扩大农食、金融等领域合作，推进航空航天、民用核能等领域联合研发和创新，拓展绿色能源、智能制造、生物医药、人工智能、第三方市场等新兴领域合作；中国和挪威发表关于建立绿色转型对话的联合声明；西班牙政府与中国远景能源有限公司签署氢能合作协议……中欧不断开辟合作新空间，互利共赢的蛋糕越做越大，不仅惠及双方人民，也为世界经济发展注入强劲动力。

　　当前，中国正坚持高质量发展，扩大高水平对外开放，中欧合作迎来新机遇。中国全面取消制造业领域外资准入限制措施，首次在全国范围内对跨境服务贸易建立负面清单管理制度，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放，不断扩大免签范围，提升人员往来便利化水平……一系列务实举措为中欧增进交流、深化合作注入新活力。欧洲业界掀起一股“来华潮”，不少跨国公司高管来华考察工厂、洽谈合作。奔驰、宝马等欧洲企业均表示，中国推出的一系列举措增强了欧洲投资者对中国市场的信心。中国贸促会发布的《2024年第三季度中国外资营商环境调研报告》显示，超41%的受访欧洲企业认为中国市场前景“好”，环比上升14.17个百分点；约48%的受访欧洲企业认为中国市场吸引力“上升”，环比提高5.42个百分点。

　　中欧是推动多极化的两大力量、支持全球化的两大市场、倡导多样性的两大文明。50年来，中欧关系不仅助力各自发展，也为世界和平和繁荣作出重要贡献。当前，经济全球化遭遇逆流，保护主义明显上升，局部冲突和动荡频发，气候变化等挑战日益严峻，和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字有增无减，中欧关系的战略意义和世界影响更加凸显。中欧关系发展历程表明，只要双方相互尊重、平等相待、坦诚对话，就能推动合作、办成大事。国际形势越是严峻复杂，中欧越要秉持建交初心，加强战略沟通，增进战略互信，坚持伙伴关系定位。中欧扩大合作共识、坚持互利共赢，不仅符合双方根本利益，也将为维护自由贸易、捍卫多边主义、应对全球挑战凝聚强大合力。

　　中欧没有根本利害冲突，也没有地缘政治矛盾，是相互成就的伙伴，这既是中欧关系发展的历史昭示，也是中欧各界的主流共识。面向未来，中欧应总结双方关系发展经验，共同维护好中欧关系政治基础，推动中欧关系向好、向前发展，为中欧人民带来更大福祉，为动荡不安的国际局势注入更多稳定性和确定性。

(责编：崔译戈、崔越)

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