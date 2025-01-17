新华社科伦坡1月16日电 特稿｜中斯“一带一路”合作点亮“印度洋明珠”

新华社记者陈冬书 伍岳 车宏亮

“习近平主席2014年曾来过这里，我们感到很自豪。对这里的发展前景，我们充满信心。”斯里兰卡科伦坡国际集装箱码头的第一位本地员工、66岁的法务总经理莫汉·维杰辛哈难以忘怀2014年习近平主席访问斯里兰卡时考察项目的场景。

如今，这里港口吞吐如云，“未来之城”在海上兴起……中国同斯里兰卡高质量共建“一带一路”和各领域交流合作取得丰硕成果，为斯里兰卡这颗“印度洋上的明珠”增添新的光彩。

“共同打造中斯命运共同体”——1月15日，习近平主席同来华进行国事访问的斯里兰卡总统迪萨纳亚克举行会谈，为中斯真诚互助、世代友好的战略合作伙伴关系注入新的动力。

这是2025年1月13日拍摄的斯里兰卡科伦坡风光（无人机照片）。新华社发

造福子孙后代

中方将“推进高质量共建‘一带一路’、现代农业、数字经济、海洋经济等领域合作，打造新的亮点”，斯方“致力于共建‘一带一路’，助力提升地区互联互通水平”——在习近平主席同迪萨纳亚克总统的会谈中，共建“一带一路”是关键词之一。

千年来，海上贸易为斯里兰卡带来了繁荣。如今，这片土地继续以开放的姿态拥抱海洋。向海而生，是历史的选择；向海而兴，是未来的方向。

岸桥高耸林立，集装箱鳞次栉比，重型拖车往返于堆场和码头间。中斯合作运营十多年来，科伦坡国际集装箱码头设施持续升级，连接航线日益丰富，年吞吐量从不到60万标箱跃升至2024年的335万标箱，带动整个科伦坡港实现大跨步飞跃。

携手谋发展的过程中，中方企业在海外开展码头运营业务积累了宝贵经验。码头中方负责人告诉记者：“我们的国际化运营和管理能力得到了提升，为进一步拓展全球市场奠定了基础。”

在斯里兰卡南端，坐落着习近平主席关心的中斯共建“一带一路”旗舰项目——汉班托塔综合开发项目。这里距离国际海运主航线约10海里，以汉班托塔港建设为依托，带动周边地区的港口服务、海事服务、临港工业发展。

这是2024年3月28日拍摄的斯里兰卡汉班托塔港（无人机照片）。新华社记者徐钦摄

从过去的小渔村，到如今现代化的新兴工业区，汉班托塔实现了华丽转身。港口吞吐量、邮轮靠泊和船舶加油艘次屡创新高，设备不断更新，集装箱业务持续开拓，临港工业园建设进展顺利……好消息一个接一个传来。斯里兰卡托运人协会将其誉为“皇冠上的钻石”。

“这里原本是斯里兰卡最不发达的地区之一，汉班托塔港带来了发展的希望，不仅是更多的就业机会，更重要的是为斯里兰卡港口工业发展奠定基础，这将造福我们的子孙后代。”46岁的汉班托塔国际港口集团人事部高级经理吉万·普雷马萨拉说。

希望冉冉升起

从科伦坡高空俯瞰，一道半圆形防波堤如同手臂，环抱着科伦坡港口城的海岸。2014年，习近平主席亲自为科伦坡港口城奠基揭幕、为开工剪彩。十多年来，这个中斯共建“一带一路”旗舰项目在蔚蓝的大海中扎根、伸展，吹沙填海、筑堤防波，实现了从一片海洋到一片土地再到一座城市的转变。

1月10日，这里的游艇码头商业项目正式开工，标志着港口城建设进入又一个新阶段。斯里兰卡外交部长维吉塔·赫拉特在仪式上说，科伦坡港口城新项目的开发，将填补南亚地区高端海事服务的空白，推动斯里兰卡成为区域旅游和投资的新热点。

这是2024年10月26日在斯里兰卡科伦坡港口城拍摄的城市风光。新华社发（科伦坡港口城供图）

“未来之城”的梦想正逐渐变为现实。而关乎城市的未来、国家的未来，青年的选择往往具有风向标意义。

“00后”姑娘西特米·马利加斯佩加入科伦坡港口城项目已经一年有余。她用流利的中文告诉记者，如今许多斯里兰卡年轻人都在学习中文，希望以此打开更加广阔的发展空间，接触到更加先进的产业和管理模式。“对我来说，港口城的意义在于把斯里兰卡的年轻人吸引住、留下来。留住了年轻人，国家才有更好的发展。”

科伦坡港口城经济委员会主席哈沙·阿马拉塞克拉表示，未来港口城全面投入运营后，将至少为斯里兰卡创造14万个直接就业岗位，显著拉动斯里兰卡经济增长。“我们有信心将港口城打造成为斯里兰卡的经济发展引擎、地区金融和产业中心。”

“这样的共建‘一带一路’项目，让斯里兰卡人看到未来的希望正从海上冉冉升起。”斯里兰卡“一带一路”组织创始董事亚西鲁·拉纳拉贾对记者说。他十分关注两国元首会谈的新闻，尤其对两国元首共同见证签署共建“一带一路”合作规划和多项双边合作文件感到很振奋，“期待斯中两国在基础设施建设、能源开发、农业现代化等领域继续深化合作、互利共赢”。

拉近心灵距离

100卢比，是斯里兰卡民众最常用的纸币。当地人指着纸币上的建筑说：“这是中国建造的普特拉姆电站。”

在首都科伦坡以北约130公里的卡尔皮提亚半岛上，一座庞大的基站、三支高耸的烟囱、十余架旋转的风车，矗立在海天之间，守护着斯里兰卡的万家灯火。2014年习近平主席访斯期间，出席了这一中斯重要合作项目的视频连线启用仪式。

这是斯里兰卡普特拉姆电站夜景（2020年12月8日摄）。新华社发（普特拉姆电站供图）

投入使用以来，普特拉姆燃煤电站历年发电量占全国总用电量的约40%，极大缓解了斯里兰卡的用电紧张局面。电站现场经理李文峰介绍，作为中斯共建“一带一路”合作项目，普特拉姆燃煤电站遵循严格环保标准，通过多种措施有效控制排放，不仅守护了当地的碧水蓝天，还推动企业在绿色环保领域积极实践。

在32岁的电站员工梅纳卡·维达加马家中，飞转不停的电扇驱散着热浪。一转眼，她已在电站工作了11年。在她看来，电站不仅让用电更加经济实惠，还成为象征美好生活的重要地标，总有新婚夫妻来这里拍照留念。“我很骄傲，电站深受大家认可。”

中斯两国人民通过共建“一带一路”共享发展成果，结下深厚友谊，拉近了心灵距离。在西北省马坎杜拉，中国农业专家把专业技术带进当地果园，与农户结下友谊；在斯中部一些地方，水质不佳导致慢性肾病高发，中国科学院专家采用纳滤、电渗析等技术建设饮用水示范工程，让当地百姓喝上“放心水”；中企承建的南部铁路延长线成为斯里兰卡独立以来首条新建铁路，便利了民众出行，开启了斯里兰卡铁路史的新篇章。

斯里兰卡中国协会主席吉尼斯·德席尔瓦对习近平主席在两国元首会谈中强调“要加强双方人文交流，增进两国人民的‘心联通’”深感认同。他说，斯中友好关系源远流长，近年来人文交流合作持续深化，中斯命运共同体建设具有深厚的民意基础，“我对此充满信心，这将更好造福两国人民”。

(责编：崔译戈、崔越)