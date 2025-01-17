新华社华盛顿1月15日电（记者熊茂伶）即将卸任的美国总统拜登15日晚在白宫椭圆形办公室发表告别演讲时说，美国“正在形成拥有极端财富、权力和影响力的寡头政治”。

“我想提醒这个国家一些让我非常担忧的事情，也就是权力危险地集中在极少数超级富豪手中。”拜登说，“今天，美国正在形成拥有极端财富、权力和影响力的寡头政治，这实际上威胁着我们的整个民主、基本权利和自由，以及每个人取得成功的公平机会。”

拜登还表示，大量虚假信息和误导性信息正在压垮美国民众，这助长了权力的滥用。而技术的集中、科技工业复合体的崛起可能也将为美国带来危险。

拜登说，美国必须改革税法，让亿万富翁缴纳应缴税款。他说，应清除隐藏在竞选捐款背后的“黑金”，对最高法院大法官实施任期限制，并禁止国会议员在任期间进行股票交易。此外，他说，应修改宪法，明确规定任何总统在任期间犯下罪行都不能免受追责。

美国民意调查机构盖洛普公司去年12月的一份调查显示，美国民众不认可拜登政府和国会的工作，对经济表现持负面评价，并对国家发展方向感到不满。调查显示，仅39%的民众认可拜登政府工作，仅17%的民众认可国会工作。

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