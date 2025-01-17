打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

拜登：美国正在形成寡头政治

2025年01月17日08:50 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿1月15日电（记者熊茂伶）即将卸任的美国总统拜登15日晚在白宫椭圆形办公室发表告别演讲时说，美国“正在形成拥有极端财富、权力和影响力的寡头政治”。

　　“我想提醒这个国家一些让我非常担忧的事情，也就是权力危险地集中在极少数超级富豪手中。”拜登说，“今天，美国正在形成拥有极端财富、权力和影响力的寡头政治，这实际上威胁着我们的整个民主、基本权利和自由，以及每个人取得成功的公平机会。”

　　拜登还表示，大量虚假信息和误导性信息正在压垮美国民众，这助长了权力的滥用。而技术的集中、科技工业复合体的崛起可能也将为美国带来危险。

　　拜登说，美国必须改革税法，让亿万富翁缴纳应缴税款。他说，应清除隐藏在竞选捐款背后的“黑金”，对最高法院大法官实施任期限制，并禁止国会议员在任期间进行股票交易。此外，他说，应修改宪法，明确规定任何总统在任期间犯下罪行都不能免受追责。

　　美国民意调查机构盖洛普公司去年12月的一份调查显示，美国民众不认可拜登政府和国会的工作，对经济表现持负面评价，并对国家发展方向感到不满。调查显示，仅39%的民众认可拜登政府工作，仅17%的民众认可国会工作。

(责编：崔译戈、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部