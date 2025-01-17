1月16日，在保加利亚索非亚，罗森·热利亚兹科夫（中）在保加利亚国民议会讲话。新华社记者 林浩 摄

新华社索非亚1月16日电（记者林浩）保加利亚国民议会16日投票通过新一届内阁成员名单，由保加利亚公民党所在政党联盟提名的罗森·热利亚兹科夫将出任总理。内阁还有3名副总理。

1月16日，在保加利亚索非亚议会，新一届内阁成员亮相。新华社记者 林浩 摄

热利亚兹科夫当天在国民议会发言时表示，保加利亚陷入政治危机已有相当长一段时间，对执政联盟设法达成协议、搁置政治分歧表示感谢。

他说，新一届政府的主要优先事项是提高人民生活质量，重点关注医疗、教育和劳动力市场等领域，确保公共财政可持续和有效管理公共投资，持续增加对研究和发展的投资。

1月16日，在保加利亚索非亚，罗森·热利亚兹科夫（左）与看守内阁总理迪米特尔·格拉夫切夫（右）在新一届内阁名单获批后共同发表讲话。新华社记者 林浩 摄

保加利亚于2024年10月27日举行国民议会选举，保加利亚公民党所在政党联盟获得240个席位中的69席，获得优先组阁权。保加利亚公民党所在政党联盟、保加利亚社会党所在政党联盟、“有这样一个民族”党随后组成执政联盟。

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