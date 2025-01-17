新华社新德里1月16日电 印度空间研究组织16日宣布，该机构此前发射的两颗卫星当天成功完成空间对接任务，标志着印度成为全球少数能成功实现这种技术的国家之一。

印度“空间对接试验”(SpaDeX)任务使用的两颗卫星在2024年12月30日发射升空，该任务旨在发展并展示航天器在近地轨道交会对接以及分离所需技术。对接的两颗卫星重量都是220公斤左右。

据印度空间研究组织介绍，两颗卫星进入同一个轨道上相应位置后，最初相隔约20公里。随后，两颗卫星在对接试验中逐步缩短距离并最终成功完成对接。该组织16日宣布对接成功后表示，两颗卫星组成的航天器一体化控制流畅，这是印度航天史上的“里程碑时刻”。

印度总理莫迪当天在社交媒体发文祝贺这次任务成功完成。他说，这是印度未来几年实现雄心勃勃的太空任务的重要基石。

据当地媒体报道，两枚卫星对接后还将进行电力传输测试，这项技术对复合航天器控制、航天器分离后载荷运转等非常重要。

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