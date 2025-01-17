新华社华盛顿1月16日电 专访｜美国的“小院高墙”正变成“没有边际的牧场”——访美国经济学者赫夫鲍尔

新华社记者熊茂伶

美国彼得森国际经济研究所高级研究员、前财政部官员加里·赫夫鲍尔日前接受新华社记者书面专访时表示，美国针对中国出台的许多政策完全是出于政治考量，显然带有保护主义色彩，“小院高墙”正扩展成“没有边际的牧场”。

美国白宫近日宣布，美国商务部已发布禁止从中国进口联网汽车硬件和软件系统以及相关成车并销售的最终规定。白宫在一份声明中称，此举旨在确保美国关键供应链的安全，同时“保护国家安全”。

赫夫鲍尔指出，美国商务部主张完全禁用，并没有研究其他方案。“或许可以通过谈判达成一项协议，独立测试也是一个可能的选项，这些替代方案都不应让位给保护主义。”

曾担任美国财政部副助理部长的赫夫鲍尔表示，关于中国，美国政客总是在描绘令人恐慌的情景，致使部分美国人在涉华民调中的观点倾向负面，而负面民调又被政客用来推动限制中美商业联系的立法。

“这是一个恶性循环，”赫夫鲍尔说，“美国企业和消费者是最大的输家。”

赫夫鲍尔说，对中国技术优势的恐惧和“普遍存在的保护主义倾向”让对华经贸的限制性政策得到了美国国会两党的支持。

他表示，中国公司在电动汽车和电池生产以及一些其他领域领先于美国公司。最新禁令希望保护美国汽车业，但最终将损害美国公司，最大的伤害是美国公司将不再能学习到先进的中国技术。此外，美国消费者将无法获得高质量的中国软硬件产品。

赫夫鲍尔日前在彼得森国际经济研究所网站发文指出，美国总统国家安全事务助理沙利文曾承诺美国对中国的直接贸易限制将仅限于先进科技领域，并称之为“小院高墙”策略。而如今，这个“小院”已变成“牧场”，且看不到明显的边际。

赫夫鲍尔指出，如果沿着这条路走下去，“任何含有哪怕是基础电子元件的玩具、电视、手机或工业部件都可能成为被怀疑的对象”。

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