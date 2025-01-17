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通讯丨一路欢歌一路情——驶向春天的中老铁路

2025年01月17日08:39 | 来源：新华网
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　　新华社万象/昆明1月16日电　通讯｜一路欢歌一路情——驶向春天的中老铁路

　　新华社记者赵旭　郑开君　李明月

　　1月14日是全国铁路春运首日。当天，从中国昆明驶向老挝万象的中老铁路国际列车D87次动车组上，大红灯笼高挂，窗花点缀车窗，车厢里充满喜庆气氛。一场别开生面的“列车春晚”在这里上演，为旅客带来欢笑和温暖。

　　此次“列车春晚”是2025“一江情·一家亲”新春文化走进老挝系列活动的开篇，也是“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录后首次“跨国春晚”新春文化活动。来自中老两国的演员同台献艺，不仅让旅客感受到节日的喜庆，也让春节文化从车厢延伸至两国人民的心灵深处。

　　除歌舞表演外，车厢内的文化展示区也成为热点。非物质文化遗产展品、中老传统服饰展示等，都引得人们驻足观看、合影留念。

　　当天乘车返回万象的老挝驻昆明总领事邦当·巴萨帕迪表示，中老铁路不仅连通了地理空间，更成为两国文化交流的桥梁，让中华文化在走向世界的过程中拥有更生动的载体和更广阔的舞台。他说，春节申遗成功，是中国在保护和推广自身文化方面取得的杰出成就，中老铁路助力这种文化魅力走向全球。

　　“这是我第一次在列车上主持春晚活动，是一次难忘的体验。”老挝主持人陆彬彬说，“中老铁路就像一座桥梁，让我们的文化交流、民心交往更加频繁。”

　　当天带旅游团乘车的老挝导游苏力激动地告诉记者：“这是我第一次在火车上看新春表演。之前我在四川留学，中国是我的第二故乡。我会尽力让中国游客在老挝度过一个美好的春节。”

　　2021年12月正式通车以来，中老铁路实现客货两旺。货运列车从初期的日均2列增至18列，累计货运量超5000万吨。客运列车单日旅客发送量从2万人次升至最高10万人次，累计发送旅客超4300万人次。

　　从昆明到万象，原本数天才能走完的旅程如今浓缩为9个多小时的舒适体验。车厢宽敞明亮，从座位提示到列车广播都使用中、老、英三种语言……无论身处列车哪个角落，都能感受到中老铁路对服务细节的深度打磨。

　　14日第一次乘坐中老铁路列车的德国旅游博主罗伯特·阿道夫说：“中国高铁的速度和舒适性无需赘言。与德国铁路主要覆盖大城市不同，中老铁路连通许多小城镇，真正让人觉得山不再高、路不再远。”

　　中老铁路国际列车开通后，促进了沿线客流、物流、信息流的高效交换，实现人享其行、货畅其流，成为中老两国人民的幸福路、发展路、友谊路，为共建“一带一路”和推动构建人类命运共同体提供了示范。

　　正如邦当·巴萨帕迪所说：“中老铁路是一条真正的幸福路，不仅拉近了两国之间的距离，还让沿线民众生活变得更好。”

(责编：崔译戈、崔越)

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