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美媒批洛杉矶市消防局应对山火不力

2025年01月17日08:38 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶1月15日电（记者高山）数以千计的消防人员15日仍在美国洛杉矶地区奋力扑灭多场山火。美国媒体近日批评洛杉矶市消防局高层应对山火不力，包括无视大风预警、预防部署不足等。

　　《洛杉矶时报》14日披露，尽管气象部门提前发布了大风警告，但洛杉矶市消防局并未进行紧急部署，也未向爆发“帕利塞兹”山火的帕西菲克帕利塞兹社区派出增援力量。

　　报道说，7日上午大风增强时，该市消防局没有命令消防员暂停轮休。倘若那时暂停轮休，可动用的消防员能增加约千人。大火失控后，消防局才召集更多消防员和消防车。

　　洛杉矶市消防局局长克丽斯廷·克劳利辩解称，消防局通过精心计算在全市范围内部署资源，“我们也不知道哪里可能起火，哪里不会起火”。

　　她解释，该局还负责应对日常911报警电话的求助，大风导致7日接到的报警电话数量较平时增加了一倍。但《洛杉矶时报》引用多名资深消防局前官员的话说，该局本可以在“帕利塞兹”山火爆发前就把多数可用消防车派去增援，留少数消防车应对911电话的求助。

　　洛杉矶市消防局负责紧急行动的官员杰森·兴承认预先部署力量不足，但表示即使增加力量也难以改变什么，因为强风导致火势过于迅猛。但有消防局前任官员告诉《洛杉矶时报》，无论风速和风势如何，预防措施做得越多，在火势较小时将其控制住的可能性就越大。

　　7日爆发的“帕利塞兹”和“伊顿”两处山火已造成严重损失。在洛杉矶县西部燃烧的“帕利塞兹”山火过火面积达到约96平方公里，眼下仅19%的火势得到控制；洛杉矶县东部的“伊顿”山火过火面积约为57平方公里，45%的火势得到控制。最新数据显示，这两处山火已造成至少25人死亡，另有26人失踪。

(责编：崔译戈、崔越)

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