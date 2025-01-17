陈丽君

2024年是中法建交60周年。金秋时分，浙江小百花越剧院飞越迢迢山海，在巴黎塞纳河畔展开为期半个月的巡演、访问与交流，唱响越剧走出去的动人乐章。

我们精心选取了《红楼梦·葬花吟》《牡丹亭·幽媾》《梁祝·十八相送》《陆游与唐琬·题诗壁》《赵氏孤儿·舍子》5出折子戏。它们取材自中国古典文学和民间传说，时间跨度从春秋战国至清代。

《葬花吟》演绎了大婚后宝玉发现黛玉已逝的悲伤时刻，我在其中饰演宝玉。我特别喜爱这出折子戏：表演不足30分钟，情绪大开大合，戏剧张力饱满，加之打破时间、空间维度的舞台编排，让整出戏悲怆且极具感染力。演出当晚，我心怀一丝担忧，担心西方观众难以欣赏中国传统音乐样式、戏曲语言和舞美布景，从而无法共情于这个典型的凄美中式悲剧。

登上舞台，越音越韵在香榭丽舍剧院流淌。看到台下观众投入的表情、闪烁的泪光和演出结束后久久不愿散去的留恋，所有担忧烟消云散。首演结束后，我们收获这样一句评价：短短一个多小时，你们展现了从春秋到清朝2000余年的中国文化。

这2000余年的中华优秀传统文化正是我们创作的底气。我相信，凭借真诚的创作态度、不懈的创新精神和准确的表达方式，演绎生动的中国故事，语言和文化的障碍将逐渐消弭，艺术和文化之美必能触及心灵。

在巴黎戴高乐机场第一航站楼，我参加了“中法文化金秋盛宴”活动。通过音乐、书法、美食等形式，中法两国艺术家进行了一场松弛而接地气的艺术交流，往来于此的各国旅客驻足观看。

我表演了两个经典唱段，一首是与法国歌手乔伊丝·乔纳森合唱的越剧《红楼梦》唱段《天上掉下个林妹妹》（见图，新华社记者高静摄）。乔伊丝从小就对中国文化感兴趣，和我说过很多次想学唱越剧。刚到法国，我就赶去给她“开小灶”。几次练习后，她已能出色演绎唱段，还学会了优美的戏曲身段。另一首是以西汉司马相如的诗赋名作《凤求凰》为蓝本改编的同名唱段。海外观众对这段中国韵味十足的音乐颇为好奇，现场的旅法华人音乐家果敢热情地与我探讨，并向友人“科普”起司马相如与卓文君这段中国人耳熟能详的爱情佳话。

前往巴黎前，我刚刚与克罗地亚钢琴家马克西姆·姆尔维察合作了一首融合钢琴曲与越剧的原创作品《荣耀》。在戴高乐机场望着异国观众热情面庞的那一刻，我突然领悟，越剧的“越”字，在一代代戏曲人的共同努力下已经有了新的诠释：跨越语言、跨越山海、跨越时间、跨越形式，越剧终于实现了不同文化间的“双向奔赴”。

女子越剧作为越剧中独特且亮眼的一支，已有100多年发展历史，并在一代代人的探索下，形成了一套日臻完善的艺术体系。浙江小百花越剧团团长、中国戏剧“梅花奖”得主蔡浙飞此次在联合国教科文组织总部发表演讲《“花开的声音”——来自中国女团的故事》，讲述越剧的文化内涵，介绍女小生艺术的由来与发展，并以浙江小百花的作品为例，向海外观众分享了女子越剧在每个历史阶段的继承和发展。来自联合国教科文组织的康斯坦丁·孔托吉安尼斯博士在讲座中肯定了女性在非物质文化遗产保护方面发挥的重要作用。

为使讲座更加生动有趣，小百花的青年演员们向海外观众示范越剧的指法，以及折扇、团扇等动作身法，现场充满欢声笑语。观众席里的让·塞拉芬医生是个中国迷，听说这场活动，特地前来观看。尽管不能完全听懂唱段内容，但演员的悠扬唱腔和生动演绎令他深受感动。职业运动员劳拉曾学习汉语，对京剧有些了解，这是她第一次接触越剧，现场的鲜活体验令她倍感有趣且珍贵。在中国演员与海外观众具体而微的感受和互动中，“文化交流”有了可被感知的温度。

返程路上，我想起2024年是梅兰芳诞辰130周年。梅先生的表演惊艳世界，他在海外的演出亦是中国戏曲史上浓墨重彩的一笔。今天，小百花的海外越剧交流已化为深入民间、拥抱个体的涓涓细流，我想，越剧出海已是一个悠长而浪漫的文化交往故事。

（作者为青年越剧演员）

《 人民日报 》（ 2025年01月17日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)