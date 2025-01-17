本报南宁1月16日电 （记者赵益普、李晨、庞革平）以“共建中国—东盟友好家园：城市开放与合作”为主题的“世界市长对话·南宁”活动16日在广西壮族自治区南宁市开幕。来自中国、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、泰国、越南8个国家的市长、市长代表及专家学者等参加活动。

在主题对话环节，来自中国南宁市、老挝万象市、缅甸仰光市、泰国素叻他尼府、马来西亚吉打州、越南芒街市、柬埔寨暹粒市、印度尼西亚马塔兰市的市长或市长代表共同就城市开放与经济合作、人文交流与文化交融、城市治理经验等议题开展探讨交流。

在“世界市长对话·南宁”主活动现场，《南宁倡议》发布。广西壮族自治区党委常委、南宁市委书记农生文表示，该倡议旨在站在新的历史起点，推动各方深化务实合作，加快构建更为紧密的中国—东盟命运共同体，为世界和平发展作出更大贡献。

据悉，主活动现场共达成签约项目14个，涉及缅甸、柬埔寨、菲律宾、马来西亚、泰国、越南、老挝、新加坡等东盟国家，交流合作范围包括友好城市、经贸、物流运输、教育、旅游等，对外合作投资超33亿元。

《 人民日报 》（ 2025年01月17日 04 版）

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