新华社北京1月16日电（记者冯歆然）外交部发言人郭嘉昆16日表示，中方愿同各方一道，以绿色发展守护人类共有的蓝色星球。

当日例行记者会上，有记者问：中国日前向《联合国气候变化框架公约》秘书处提交了第一次双年透明度报告和第四次两年更新报告。报告介绍了中国应对气候变化自主贡献进展，减缓气变的政策行动及减排效果，全面展现了中国应对气变的成效。发言人如何评价近年来中国在应对气候变化全球治理中发挥的作用？

郭嘉昆说，气候变化是重大全球性挑战。中国历来高度重视应对气候变化，是《联合国气候变化框架公约》首批缔约方之一，也是最早签署和批准《巴黎协定》的国家之一。此次提交的两份报告，信息分享透明专业，多维度展现了中国气候治理的政策举措、成效和经验。

“两份报告的背后，是中国积极应对气候变化、深入参与气候变化全球治理的决心与行动。”郭嘉昆说，中国推动绿色发展的脚步从未停歇。

郭嘉昆表示，气候变化需要各国合力应对。中方愿同各方一道，坚持共同但有区别的责任原则，践行真正的多边主义，以绿色发展守护人类共有的蓝色星球。

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